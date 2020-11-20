馬修麥康納打算從政 影帝搖身變州長？

影帝馬修麥康納考慮從政，可能參選德州州長或其他公職。（路透）

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），會是下一個投入美國 政壇的影視名流？如今演藝事業正走在顛峰的他，被爆料將接棒阿諾之後，轉戰政壇選州長。

路透報導，他接受廣播脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪談時，透露正在考慮從政，至於是參選德州 州長或其他公職？馬修麥康納表示，尚未做出決定，但不排除：「這並非由我做主。這方面民意凌駕於我個人之上。」

馬修麥康納解釋，當今的政治環境滿目瘡痍，他個人的政治哲學是「支持個人價值觀，重新連結人與人之間的社會約定」，但距離他真正做出決定，可能還需要一些時間。

51歲的馬修麥康納是土生土長的德州人，為了追求星途才搬到加州 洛杉磯，他一度是好萊塢浪漫喜劇男主角的不二人選，代表作包括「絕配冤家」（How to Lose a Guy in 10 Days）。

他在2013年劇情片「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）的精湛演技，讓他一舉登上奧斯卡最佳男主角寶座。他若從政，將會是美國最新一位考慮爭取或贏得官職的名流。

綜觀美國從政的明星，包括已故總統雷根（Ronald Reagan）、前加州州長「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、前加州卡梅爾（Carmel）市長「荒野大鏢客」克林伊斯威特（Clint Eastwood），以及2003年卸下明尼蘇達州州長職位的前演員兼摔角明星溫杜拉（Jesse Ventura）。