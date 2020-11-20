我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

馬修麥康納打算從政 影帝搖身變州長？

娛樂新聞組╱綜合報導
影帝馬修麥康納考慮從政，可能參選德州州長或其他公職。（路透）
影帝馬修麥康納考慮從政，可能參選德州州長或其他公職。（路透）

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），會是下一個投入美國政壇的影視名流？如今演藝事業正走在顛峰的他，被爆料將接棒阿諾之後，轉戰政壇選州長。

路透報導，他接受廣播脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪談時，透露正在考慮從政，至於是參選德州州長或其他公職？馬修麥康納表示，尚未做出決定，但不排除：「這並非由我做主。這方面民意凌駕於我個人之上。」

馬修麥康納解釋，當今的政治環境滿目瘡痍，他個人的政治哲學是「支持個人價值觀，重新連結人與人之間的社會約定」，但距離他真正做出決定，可能還需要一些時間。

51歲的馬修麥康納是土生土長的德州人，為了追求星途才搬到加州洛杉磯，他一度是好萊塢浪漫喜劇男主角的不二人選，代表作包括「絕配冤家」（How to Lose a Guy in 10 Days）。

他在2013年劇情片「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）的精湛演技，讓他一舉登上奧斯卡最佳男主角寶座。他若從政，將會是美國最新一位考慮爭取或贏得官職的名流。

綜觀美國從政的明星，包括已故總統雷根（Ronald Reagan）、前加州州長「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、前加州卡梅爾（Carmel）市長「荒野大鏢客」克林伊斯威特（Clint Eastwood），以及2003年卸下明尼蘇達州州長職位的前演員兼摔角明星溫杜拉（Jesse Ventura）。

加州 美國 德州

上一則

霍建華送「美麗老婆」應援車 林心如「謝皇上」

下一則

許凱深夜醉癱路邊 要司機攙扶才能起身 畫面全都錄

延伸閱讀

CDC疾呼感恩節別出門…估12．12前再增4.8萬死者

CDC疾呼感恩節別出門…估12．12前再增4.8萬死者
美環保署長惠勒下月率團訪台 紐時：倉促拼湊

美環保署長惠勒下月率團訪台 紐時：倉促拼湊
亞裔「囚犯消防員」刑滿或遭遣返 議員發聲營救

亞裔「囚犯消防員」刑滿或遭遣返 議員發聲營救
疫情擴散 加州祭宵禁令 周六實施

疫情擴散 加州祭宵禁令 周六實施

熱門新聞

「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切