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凱特瑪拉自曝：曾被暗示演「鋼鐵人」要角

記者陳建嘉／綜合報導
凱特瑪拉曾簡短客串「鋼鐵人2」。(Getty Images)
凱特瑪拉曾簡短客串「鋼鐵人2」。(Getty Images)

「紙牌屋」（House of Cards）女星凱特瑪拉（Kate Mara）曾演過漫威電影「鋼鐵人2」(Iron Man 2)，登場時間卻不到一分鐘，扮演遞出軍事傳票給「鋼鐵人」東尼史塔克(Tony Stark)的美軍代表，雖然戲分不多，但也能與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、強法洛（Jon Favreau）等明星鬥嘴，凱特近期受訪證實「我原本被暗示會是個重要角色」。

根據「Collider」報導，凱特瑪拉當時還特地與小勞勃道尼、導演強法洛開會，「這真的很有趣，他們也有說常常會將一些角色拉回來，變成更大更重要的角色，這雖然不是諾言，卻是對我的暗示，我想那就是我參與會議的原因，我那時心想，如果有機會的話，不如就花一個晚上的時間與小勞勃道尼、強法洛在一起拍戲，我很喜歡，他們很棒，這是很好的體驗」，但她也透露多年後證實並不會再度回歸漫威宇宙，即便當時拍得很愉快，一路拍到凌晨4點才結束，「這是一個有點古怪的客串，實際上最後什麼都沒有，但我不在乎」。

凱特瑪拉後來另在「驚奇四超人」（Fantastic Four)演出「隱形女」，原本以為可以正式演出超級英雄電影，只可惜因為該片評價票房不佳，續集無望，也等於提前斷了她的超級英雄電影夢。

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