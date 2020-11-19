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白靈隔離快發狂 閉關時猛拍裸照

記者黃保慧／綜合報導
白靈結束14天隔離，期間以淚洗面，情緒起起伏伏，直呼快瘋了。(記者侯永全／攝影)
白靈結束14天隔離，期間以淚洗面，情緒起起伏伏，直呼快瘋了。(記者侯永全／攝影)

白靈繼16年前以「三更2之餃子」拿下金馬獎最佳女配角後，再度和導演陳果合作「墮胎師」，角色宛如當年她詮釋的「媚姨」前傳或後續，讓她再度挺進金馬女主角。為了參加金馬，她結束14天隔離，期間以淚洗面，情緒起起伏伏，直呼快瘋了！

白靈鉅形容14天以來的瘋狂情緒，一下被關到頭疼，一下因為天氣乾燥長濕疹、喉嚨痛，搞得她不時大哭、發愁，幾度氣得把東西全部仍下床，把東西四散各地。她想要崇尚自然，裸體在房內猛拍照，不改大膽性格說：「這就是我的生活！」笑說裸體開門拿食物還嚇到送餐人員。這些日子對她來說很豐富，認為「藝術家是有很多的磨難」。

白靈看似作風大膽，但她提到小時候很怕人，內心有隻野生動物在隱隱發作，形容自己的感知如動物，所以面對人時會非常害怕，都閉嘴不說話，安靜到父母被叫到學校問話，後來她發現，「我有一種畏懼，但我內心是很豐富的，不找一件事情做我自己，我會爆炸。」後來她立志當演員，卻不被父母諒解，總覺得這不是很高尚的職業。

她帶著勇敢的自己，隻身闖蕩好萊塢，形容自己既有智慧又集美貌、性感於一身，不僅可獲金馬肯定，又登上「花花公子」雜誌封面，她用自己獨特的「宇宙說」解釋：「智慧可以展現，為什麼美和性感不能展現。我不穿衣服，上帝給了我這個（身體），我要去享受它展示它，這是宇宙給我的禮物，所以我要呈現出去，是一個宇宙用我完成在地球上的意義。」

對她來說，戀愛是生命中的滋養，她大方透露沒有固定的男友，但永遠處在談戀愛的狀態，「我不是一個人，我有男友在不同的地方，我都在談戀愛，很多的情人在發短信給我，我永遠在愛情的滋養中。」她爆料，有不少好萊塢大明星都是她的男友，打算寫一本「好萊塢意想不到的浪漫史」，屆時會以男方英文字母或字尾書寫，她想到就直呼：「一定會很暢銷！」

白靈分享有一位男性和她天天傳短信，一起擁有做愛的刺激，認為人都是有緣分，像這位就一見如故，另一個是最近交往的男性，過去他們曾經交往過，後來斷了聯繫，最近又複合，她也陪伴對方度過黑暗期，直說：「這是宇宙安排的。」她也分享面對每段感情都極端熱情，「我都百分之百做愛，全部給，不會假裝。」

她最後也感謝自己如此勇敢並忠於自我，「愛自己」是她自在的本質，這回參加金馬，她只在乎當前的趣事，她說：「我演不是為了討好誰，得獎不要看那麼重，你不需要證明自己，白靈永遠是最棒最精采的，你給不給我那個獎，我還是那個最棒的，所以我不會受獎項限制。」就連紅毯，她也沒有要與誰爭美，「我不想得，但我一定會是第一美，我已經證明我的特殊，我一定是最精采的，不想跟別人比賽，我已經是最棒的了，因為我是獨立的個體，宇宙給我白靈是最棒的，我還怕什麼！」

好萊塢 導演 字母

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