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麥可B喬登 獲選最性感男人

記者陳建嘉／綜合報導
麥可B喬登以「黑豹」的反派一角聞名。(圖：迪士尼提供)
麥可B喬登以「黑豹」的反派一角聞名。(圖：迪士尼提供)

電影「黑豹」（Black Panther）聞名全球的男星麥可B喬登（Michael B. Jordan），獲選成為2020年「時人雜誌」（People）最性感男人，他獲知喜訊時開玩笑回應：「這不合理了吧。」隨後開心說：「好吧，這是個很酷的稱號。」

電影「黑豹」（Black Panther）演員麥可B喬登今天獲「時人雜誌」（People）選為2020年「最性感男人」。非裔演員已連續3年獲得這個流行文化的頭銜。

路透報導，33歲的麥可B喬登目前單身，他表示，家族內的女性對他獲選為最性感男人都感到很驕傲。他說：「我祖母還在世時會蒐集這些，然後我媽理所當然地讀了很多，阿姨們也是。這肯定是她們會特別關注的東西。」

麥可B喬登為童星出身，曾參演「我的孩子們」（All My Children）等電視節目，在好萊塢逐漸嶄露頭角，2013年在電影「奧斯卡的一天」（Fruitvale Station）中有了突破性演出。

2015年，他主演電影「洛基」（Rocky）系列續作「金牌拳手」（Creed），三年後在「黑豹」中扮演反派人物，與已故演員查維克博斯曼（Chadwick Boseman）飾演的主角對峙。

報導提到，麥可B喬登一向不吝呼籲好萊塢要更多元。2018年，他的製作公司率先公開採行包容性的合約附帶條件，規定電影製作須雇用各類演員及工作人員。

「時人雜誌」2018年選出英國演員伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）為「最性感男人」，2019年選出美國歌手約翰傳奇（John Legend），兩人均為非裔。

男星麥可B喬登獲選2020年度最性感男人。(取材自Instagram)
男星麥可B喬登獲選2020年度最性感男人。(取材自Instagram)

電影 非裔 好萊塢

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