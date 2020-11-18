我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

專輯版權被死對頭轉賣4億元 泰勒絲開砲

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲不滿昔日作品版權，落到死對頭小賈斯汀的經紀人史庫特布朗手中，三番兩次砲轟。（Getty Images）
泰勒絲不滿昔日作品版權，落到死對頭小賈斯汀的經紀人史庫特布朗手中，三番兩次砲轟。（Getty Images）

流行樂壇小公主泰勒絲（Taylor Swift），之前和小賈斯汀（Justin Bieber）的經紀人史庫特布朗（Scooter Braun）槓上，彼此常隔空交火，之後史庫特從她前東家Big Machine Records把她前六張專輯的音樂版權買下，她更是火冒三丈，不甘心創作的心血交到「充滿敵意、對她網路霸凌」的史庫特手上；史庫特公開表明無意與她為敵，小賈斯汀出來護航，也被泰勒絲一併視為死對頭。

最近史庫特又將泰勒絲前六張專輯的音樂版權賣給新公司Shamrock Holdings，據稱成交價在3億多美元、逼近4億，泰勒絲在社群網站上發文，怒罵史庫特再一次在沒知會她的情況下，利用她的心血發財。

泰勒絲透露曾有機會與史庫特交易拿回那六張專輯音樂版權，可是對方要她先簽署一份相當嚴格的協議，確保往後再提到史庫特不會有半句壞話；泰勒絲的法律團隊認為該條文嚴格到像拿了封口費的人簽署，這點絕對不能接受， 建議她不該妥協。

泰勒絲還提到Shamrock Holdings發郵件告知，已從史庫特手上買走她音樂的版權，對方並表明事前曾想知會她，可是史庫特要求他們不得先讓她知道。

向來無往不利的泰勒絲，被史庫特弄得很不開心，宣布要重錄前面六張專輯的歌曲槓到底。

史庫特布朗從音樂版權交易中可望賺進超過3億美元。（路透資料照片）
史庫特布朗從音樂版權交易中可望賺進超過3億美元。（路透資料照片）
泰勒絲不滿自己昔日作品版權落到仇敵手中，決定戰到底。（路透資料照片）
泰勒絲不滿自己昔日作品版權落到仇敵手中，決定戰到底。（路透資料照片）
小賈斯汀挺經紀人史庫特布朗，被泰勒絲一併視為仇家。（路透資料照片）
小賈斯汀挺經紀人史庫特布朗，被泰勒絲一併視為仇家。（路透資料照片）

社群網站 美元 霸凌

上一則

整形？ 楊冪12年前嫩照 曝真實顏值

下一則

曬完衣服曬包 汪明荃堆上百名牌包像擺地攤

延伸閱讀

70歲趙樹海發表唱作專輯 每周靠視訊趙又廷見愛孫

70歲趙樹海發表唱作專輯 每周靠視訊趙又廷見愛孫

美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊

美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊
鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒絲為民主黨競選廣告助威

鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒絲為民主黨競選廣告助威
鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒斯為民主黨廣告助威

鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒斯為民主黨廣告助威

熱門新聞

「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25
心美公開爸爸木村拓哉的私房照片。摘自IG

木村拓哉過生日遭兩女兒聯手出賣 老婆只敢這樣做

2020-11-13 11:53
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年