專輯版權被死對頭轉賣4億元 泰勒絲開砲

泰勒絲不滿昔日作品版權，落到死對頭小賈斯汀的經紀人史庫特布朗手中，三番兩次砲轟。（Getty Images）

流行樂壇小公主泰勒絲（Taylor Swift），之前和小賈斯汀（Justin Bieber）的經紀人史庫特布朗（Scooter Braun）槓上，彼此常隔空交火，之後史庫特從她前東家Big Machine Records把她前六張專輯的音樂版權買下，她更是火冒三丈，不甘心創作的心血交到「充滿敵意、對她網路霸凌 」的史庫特手上；史庫特公開表明無意與她為敵，小賈斯汀出來護航，也被泰勒絲一併視為死對頭。

最近史庫特又將泰勒絲前六張專輯的音樂版權賣給新公司Shamrock Holdings，據稱成交價在3億多美元 、逼近4億，泰勒絲在社群網站 上發文，怒罵史庫特再一次在沒知會她的情況下，利用她的心血發財。

泰勒絲透露曾有機會與史庫特交易拿回那六張專輯音樂版權，可是對方要她先簽署一份相當嚴格的協議，確保往後再提到史庫特不會有半句壞話；泰勒絲的法律團隊認為該條文嚴格到像拿了封口費的人簽署，這點絕對不能接受， 建議她不該妥協。

泰勒絲還提到Shamrock Holdings發郵件告知，已從史庫特手上買走她音樂的版權，對方並表明事前曾想知會她，可是史庫特要求他們不得先讓她知道。

向來無往不利的泰勒絲，被史庫特弄得很不開心，宣布要重錄前面六張專輯的歌曲槓到底。