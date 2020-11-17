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粉絲力挺 「花木蘭」奪全美民選獎最佳動作片

記者蘇詠智／綜合報導
「花木蘭」在全美民選獎頒獎典禮上獲頒「最佳動作電影」。（取材自IMDb）
「花木蘭」在全美民選獎頒獎典禮上獲頒「最佳動作電影」。（取材自IMDb）

美國的新冠肺炎疫情雖居高不下，本年度「全美民選獎」頒獎典禮仍照常舉行，由黛咪洛瓦托（Demi Lovato）主持，搭配保持防疫距離的其他出席來賓，以及視訊連線等宣布各項大獎得主。早先在亞洲上映時遭抵制、票房不如預期的迪士尼真人版「花木蘭」（Mulan），獲頒「最佳動作電影」，顯然美國觀眾對這部片仍頗為喜愛。

「全美民選獎」純粹由觀眾投票選出各項大獎得主，對反映老美口味有相當的參考價值。迪士尼本來期待能將歐美與華人觀眾一網打盡的「花木蘭」，最後竟是在歐美頗有好評、在華人區受到批評的兩極化結果，原本被寄予厚望的中國大陸賣座慘敗，反而美國觀眾力挺成為「全美民選獎」得主。

至於迪士尼旗下其他影片包括「1／2的魔法」（Onward）、「漢彌爾頓」（Hamilton）等，也各有斬獲。威爾史密斯（Will Smith）不但以「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）登上年度電影男星寶座，該片也獲頒年度電影大獎。Netflix「親親小站2」（The Kissing Booth）與女主角喬伊金恩（Joey King）獲得年度喜劇電影和喜劇演員，該平台另一部自製電影「驚天營救」（Extraction）讓克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）獲得最佳動作演員獎。

電視類項目，老字號「實習醫生」（Grey's Anatomy）表現仍犀利，戲本身和女主角艾倫龐皮歐（Ellen Pompeo）都獲獎。選秀節目第一品牌「美國好聲音」（The Voice）、雖然快要結束但號召力仍強大的「與卡戴珊一家同行」（Keeping Up with the Kardashians）、人氣冠軍偶像劇「河谷鎮」（Riverdale）等都再獲獎。有趣的是，最佳晨間談話秀大獎仍然頒给了前陣子飽受抨擊的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）所主持的「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）。

在音樂方面，韓國天團BTS毫無意外得到年度樂團獎，小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）等也繼續受到美國粉絲的支持，年過半百依舊性感的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）則獲得全民偶像大獎。

威爾史密斯因「絕地戰警FOR LIFE」再度成為「全美民選獎」得主。（路透資料照...
威爾史密斯因「絕地戰警FOR LIFE」再度成為「全美民選獎」得主。（路透資料照片）

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