粉絲力挺 「花木蘭」奪全美民選獎最佳動作片

「花木蘭」在全美民選獎頒獎典禮上獲頒「最佳動作電影」。(取材自IMDb)

美國 的新冠肺炎疫情雖居高不下,本年度「全美民選獎」頒獎典禮仍照常舉行,由黛咪洛瓦托(Demi Lovato)主持,搭配保持防疫距離的其他出席來賓,以及視訊連線等宣布各項大獎得主。早先在亞洲上映時遭抵制、票房不如預期的迪士尼 真人版「花木蘭」(Mulan),獲頒「最佳動作電影 」,顯然美國觀眾對這部片仍頗為喜愛。

「全美民選獎」純粹由觀眾投票選出各項大獎得主,對反映老美口味有相當的參考價值。迪士尼本來期待能將歐美與華人觀眾一網打盡的「花木蘭」,最後竟是在歐美頗有好評、在華人區受到批評的兩極化結果,原本被寄予厚望的中國大陸賣座慘敗,反而美國觀眾力挺成為「全美民選獎」得主。

至於迪士尼旗下其他影片包括「1/2的魔法」(Onward)、「漢彌爾頓」(Hamilton)等,也各有斬獲。威爾史密斯(Will Smith)不但以「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)登上年度電影男星寶座,該片也獲頒年度電影大獎。Netflix「親親小站2」(The Kissing Booth)與女主角喬伊金恩(Joey King)獲得年度喜劇電影和喜劇演員,該平台另一部自製電影「驚天營救」(Extraction)讓克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)獲得最佳動作演員獎。

電視類項目,老字號「實習醫生」(Grey's Anatomy)表現仍犀利,戲本身和女主角艾倫龐皮歐(Ellen Pompeo)都獲獎。選秀節目第一品牌「美國好聲音」(The Voice)、雖然快要結束但號召力仍強大的「與卡戴珊一家同行」(Keeping Up with the Kardashians)、人氣冠軍偶像劇「河谷鎮」(Riverdale)等都再獲獎。有趣的是,最佳晨間談話秀大獎仍然頒给了前陣子飽受抨擊的艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)所主持的「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)。

在音樂方面,韓國天團BTS毫無意外得到年度樂團獎,小賈斯汀(Justin Bieber)、亞莉安娜(Ariana Grande)等也繼續受到美國粉絲的支持,年過半百依舊性感的珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)則獲得全民偶像大獎。