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「愛美獎行動」 史上最鬧的選美比賽

娛樂新聞組
綺拉奈特莉率領的「婦女解放運動」在選美現場大鬧。（取材自IMDb）
綺拉奈特莉率領的「婦女解放運動」在選美現場大鬧。（取材自IMDb）

電影「愛美獎行動」（Misbehaviour）由女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）主演，改編自1970年轟動全球的選美大賽，當年的「世界小姐」（Miss World Pageant）選美大賽不僅是全球收視率最高的節目，收看人數超過1億，更堪稱是史上最熱鬧的選美比賽。

1970年代的「世界小姐」在全球有1億收視人口。（取材自豆瓣電影）
1970年代的「世界小姐」在全球有1億收視人口。（取材自豆瓣電影）

第1位非裔世界小姐

劇中綺拉奈特莉率領的「婦女解放運動」（Women’s Liberation Movement）團體衝上直播現場大鬧，以此擾亂比賽的進程，她們的出現雖然讓現場和坐在電視機前的觀眾大吃一驚，也立刻被驅逐，但她們的信念也間接改變比賽結果。當晚奪冠的佳麗竟然不是大熱的瑞典小姐，而是來自美洲西印度群島國家格瑞那達（Grenada）、由古古瑪芭塔勞（Gugu Mbatha-Raw）飾演的珍妮佛霍絲頓（Jennifer Hosten），一位不畏反對堅持參賽的非裔女性，竟因此以黑馬之姿成為首位奪下世界小姐的非裔。

比賽由古古瑪芭塔勞飾演「格瑞那達小姐」贏得后冠。（取材自豆瓣電影）
比賽由古古瑪芭塔勞飾演「格瑞那達小姐」贏得后冠。（取材自豆瓣電影）

先前受訪時，綺拉奈特莉表示大家都應該對這段故事有所認識，她說：「身在相對公平的世界，我們都應該好好地向那些為了不公不義而努力的所有人致敬，這段歷史絕對值得我們了解。」

當年佳麗親自客串

本片改編自真實事件，因此電影中的角色，從選美佳麗到女權運動者皆是真有其人，而這些本尊們也都非常支持這部電影的拍攝，也會與演員碰面幫助演員詮釋角色，甚至有些人還親自在片中客串演出。導演菲莉帕洛索普（Philippa Lowthorpe）說：「和這些真實人物見面，可以感受到劇組所有人都非常激動。看著她們對著鏡頭露出堅定的微笑，並了解到她們為了今日的平權付出多少努力，讓人打從心底尊敬這些非凡的女性。」

電影中的「本尊」佳麗們，都出席電影首映會支持。（取材自豆瓣電影）
電影中的「本尊」佳麗們，都出席電影首映會支持。（取材自豆瓣電影）

綺拉奈特莉表示，當初看到劇本最心動的原因，是因為電影除了還原這一段歷史的面貌，也更加深入地探討每個角色的內心故事。她說：「電影最吸引我的地方，就是包含了不同角色看待選美比賽的角度，除了女權運動者及選美參賽者外，也會看到男主持人在比賽中的態度，每個人在僵化體制下做的選擇都不一樣，這也是電影最有趣的地方。」

主角本尊變外交官

在劇中飾演當年著名的女權運動者喬‧羅賓森（Jo Robinson）的潔西伯克利（Jessie Buckley）有一句台詞是「我們不美，我們不醜，我們憤怒！」羅賓森在幕後花絮的訪問中回憶起這場行動時表示，「我突然想到今晚會被捕，然後我覺得沒大不了，我還是要去。」

電影描述「婦女解放運動」團體成員都是真有其人。（取材自豆瓣電影）
電影描述「婦女解放運動」團體成員都是真有其人。（取材自豆瓣電影）

羅賓森表示，她現在仍然記得她衝上台大喊這句話之後，台下眾人鼓噪的一刻，那讓她很興奮，『很刺激，我們大叫「我們不美，我們不醜，我們憤怒！」，在那刻起，我們向世界宣告女權運動』。

而珍妮佛霍絲頓本人在1970年贏得后冠後，不僅進大學攻讀政治學與國際關係，後來更成為格瑞那達駐加拿大高級專員。

菲莉帕洛索普也在電影片尾感激當年這群女性主義的先驅們：「她們為像我的後人鋪路，令我成為女導演。」

來源：CatchPlayMovies YouTube

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