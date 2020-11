妮可基嫚曾被嫌不夠紅 「還原人生」尋婚姻真相

《還原人生》是妮可基嫚與休葛蘭首次合作的作品。(取材自豆瓣電影)

HBO全新迷你影集《還原人生》(The Undoing)由妮可基嫚(Nicole Kidman)、休葛蘭(Hugh Grant)領銜主演。改編自作家珍·漢芙·克瑞茲(Jean Hanff Korelitz)的小說《假裝》(You Should Have Known),並由《美麗心計》(Big Little Lies)創作人和編劇大衛·E·凱利(David E. Kelley)擔任監製。劇情主要講述妮可基嫚飾演的心理治療師葛蕾絲·費雪(Grace Fraser)與休葛蘭飾演的丈夫強納森費雪(Jonathan Fraser)原本過著完美生活,直到發生一宗離奇命案,而失蹤的丈夫竟然牽涉其中。

神秘凶殺案 戳破夫妻情

《還原人生》導演 找來囊括艾美獎、奧斯卡和金球獎 的《夜班經理》(The Night Manager)蘇珊娜畢爾(Susanne Bier)。劇情講述葛蕾絲是位成功的心理治療師,有著優秀的兒童癌症醫師老公強納森,生活優渥,兩人的兒子亨利──由諾亞朱佩(Noah Jupe)飾演──則就讀精英私立學校,費雪一家在曼哈頓過著他們想要的完美生活。而她則準備出版一本談兩性議題書《You Should Have Known》(你早該知道),書的主軸是在說女人應該聽從自己的直覺。

休葛蘭在《還原人生》中飾演看似好先生、好爸爸的名醫。(取材自IMDb)

然而在出版前幾周的某一天晚上,發生了一起離奇命案,死者是亨利同校學生的家長艾蓮娜(Elena),由於葛蕾絲也曾跟艾蓮娜有些交情,突如其來的命案讓她有些不安,此時丈夫卻莫名失聯,讓費雪一家的生活出現了劇烈變化。然而,正如葛蕾絲自己的書中所寫的,丈夫失蹤前早有不尋常的先徵兆,只是她沒聽從自己直覺。

《還原人生》開頭看似家庭生活劇,但其實是一部心理懸疑劇,劇中有神秘的死亡和各懷鬼胎的眾人們,劇情在屍體出現之後,萬花筒開始旋轉,沒有一個人值得信任,包括帶觀眾進入故事的主要視角葛蕾絲。在前兩集中,葛蕾絲是故事的講述者,觀眾跟隨她奔波在紐約,焦急地試圖聯繫失蹤的丈夫,每一次電話鈴響都讓人膽戰心驚;另一方面,借死者之口,我們基本相信她是一個好人,對丈夫的失蹤和此前作為一無所知。但隨著劇情深入,觀眾將慢慢發現,看似為受害者的葛蕾絲還有另一面…。

瑪蒂塔達·黛·安吉莉絲(Matilda De Angelis)飾演命案受害者艾蓮娜。(取材自IMDb)

港星陳法拉 美劇初登板

值得一提的是,香港演員陳法拉也在《還原人生》中演出,她在劇中飾演妮可基嫚兒子就讀的學校裡其中一位家長喬琳(Jolene),這是她打進美國 影集的初登板。

首集就出場的陳法拉共有兩場戲,其中一場戲陳法拉坐在妮可基嫚身旁,跟其他家長同桌聊天討論學校與孩子。在這三分鐘的劇情裡,陳法拉鏡頭不少,還有跟妮可基嫚對談的台詞,全程以流利的英語演出。

陳法拉在劇中飾演學生家長。(影片截圖)

其餘卡司包括奧斯卡終身成就獎得主唐納蘇德蘭(Donald Sutherland)、《凡賽斯遇刺案:美國犯罪故事》(American Crime Story)艾德格拉米瑞茲(Edgar Ramirez)、《柏林諜影》(Berlin Station)伊斯梅爾克魯茲柯多瓦(Ismael Cruz Cordova)、《美國恐怖故事》(American Horror Story)莉莉拉貝(Lily Rabe)等。

休葛蘭轉型 猶豫了一年

英國男星休葛蘭長期演出愛情喜劇,以紈褲子弟、多情公子哥的角色走紅。但這次他一轉過去風流倜儻的形象,演出一位看似好爸爸卻有點孤僻與神祕的中年男子。對此,休葛蘭坦承,自己已無意繼續飾演優雅迷人的男主角了,反倒是對錯綜複雜、充滿缺陷的角色更感興趣。

一場命案,讓看似恩愛的費雪夫妻產生感情裂痕。(取材自IMDb)

休葛蘭在接受《娛樂周刊》(Entertainment Weekly)訪問時表示,在讀完第一集劇本之後,他原本打算推掉這份戲約,因為他認為男主角又是一個「迷人」男主角的人設,個性美好得太難以置信,而他對這一類角色早已不感興趣。

休葛蘭說:「在我的演員生涯中,飾演迷人男主角的那個階段,早已被我開心地拋在腦後了。我近來都在飾演一些比較有個性的角色,我不但很樂在其中,演起來也很成功。我不想再走回頭路去演出另一個版本的休葛蘭了。」

自從1994年演出《妳是我今生的新娘》(Four Weddings and a Funeral)後,休葛蘭一炮而紅,不但獲得金球獎影帝,也從此打開浪漫、多金又迷人男主角的戲路,後續演出的《新娘百分百》(Notting Hill)、《BJ單身日記》(Bridget Jones’s Diary)和《K歌情人》(Music and Lyrics),都是類似的角色。休葛蘭說,儘管自己十分欣賞妮可基嫚,也很想跟蘇珊娜畢爾合作,但他還是拖了足足一年才終於點頭答應演出,因為「我會試著想推掉每一份工作」。

不過打從第二集尾聲起,休葛蘭便開始對劇中這個角色就此改觀,「我試著從中找出這個角色的真實面貌,而不只是夢中情人而已」。

妮可基嫚在劇中飾演心理醫師。(取材自豆瓣電影)

曾被嫌不紅 基嫚終圓夢

對第一次與休葛蘭合作的妮可基嫚來說,這也是一次令人興奮的演出經驗。妮可基嫚在接受媒體訪問時透露,她兩次與和休葛蘭共演的機會擦肩而過,第一次是她還年輕時,當時她就很想跟休葛蘭演戲,曾爭取演出《新娘百分百》的女主角,但當時的她被製作方嫌「不夠有名」,最後由茱莉亞羅勃茲(Julia Fiona Roberts)獲得了這份工作。

第二次則是到了2003年上映的英國浪漫喜劇《愛是您,愛是我》(Love, Actually),妮可基嫚也說她有去試鏡,但最後依然沒有成功。

與期待合作已久的休葛蘭合作,會不會緊張呢?妮可基嫚說,「我在休葛蘭身邊很自在,因為戲裡就是要演出這對夫妻很自在的樣子」。她還說,雖然劇情要求他們兩個要很恩愛,但休葛蘭卻向導演要求,他們兩人不要有太多親吻或擁抱的鏡頭,「他說因為結婚十年後的夫妻,才不會成天曬恩愛」。

來源:CATCHPLAY PLUS YouTube