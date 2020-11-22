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妮可基嫚曾被嫌不夠紅 「還原人生」尋婚姻真相

娛樂新聞組
《還原人生》是妮可基嫚與休葛蘭首次合作的作品。（取材自豆瓣電影）
《還原人生》是妮可基嫚與休葛蘭首次合作的作品。（取材自豆瓣電影）

HBO全新迷你影集《還原人生》（The Undoing）由妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）領銜主演。改編自作家珍·漢芙·克瑞茲（Jean Hanff Korelitz）的小說《假裝》（You Should Have Known），並由《美麗心計》（Big Little Lies）創作人和編劇大衛·E·凱利（David E. Kelley）擔任監製。劇情主要講述妮可基嫚飾演的心理治療師葛蕾絲·費雪（Grace Fraser）與休葛蘭飾演的丈夫強納森費雪（Jonathan Fraser）原本過著完美生活，直到發生一宗離奇命案，而失蹤的丈夫竟然牽涉其中。

神秘凶殺案 戳破夫妻情

《還原人生》導演找來囊括艾美獎、奧斯卡和金球獎的《夜班經理》（The Night Manager）蘇珊娜畢爾（Susanne Bier）。劇情講述葛蕾絲是位成功的心理治療師，有著優秀的兒童癌症醫師老公強納森，生活優渥，兩人的兒子亨利──由諾亞朱佩（Noah Jupe）飾演──則就讀精英私立學校，費雪一家在曼哈頓過著他們想要的完美生活。而她則準備出版一本談兩性議題書《You Should Have Known》（你早該知道），書的主軸是在說女人應該聽從自己的直覺。

休葛蘭在《還原人生》中飾演看似好先生、好爸爸的名醫。（取材自IMDb）
休葛蘭在《還原人生》中飾演看似好先生、好爸爸的名醫。（取材自IMDb）

然而在出版前幾周的某一天晚上，發生了一起離奇命案，死者是亨利同校學生的家長艾蓮娜（Elena），由於葛蕾絲也曾跟艾蓮娜有些交情，突如其來的命案讓她有些不安，此時丈夫卻莫名失聯，讓費雪一家的生活出現了劇烈變化。然而，正如葛蕾絲自己的書中所寫的，丈夫失蹤前早有不尋常的先徵兆，只是她沒聽從自己直覺。

《還原人生》開頭看似家庭生活劇，但其實是一部心理懸疑劇，劇中有神秘的死亡和各懷鬼胎的眾人們，劇情在屍體出現之後，萬花筒開始旋轉，沒有一個人值得信任，包括帶觀眾進入故事的主要視角葛蕾絲。在前兩集中，葛蕾絲是故事的講述者，觀眾跟隨她奔波在紐約，焦急地試圖聯繫失蹤的丈夫，每一次電話鈴響都讓人膽戰心驚；另一方面，借死者之口，我們基本相信她是一個好人，對丈夫的失蹤和此前作為一無所知。但隨著劇情深入，觀眾將慢慢發現，看似為受害者的葛蕾絲還有另一面…。

瑪蒂塔達·黛·安吉莉絲（Matilda De Angelis）飾演命案受害者艾蓮...
瑪蒂塔達·黛·安吉莉絲（Matilda De Angelis）飾演命案受害者艾蓮娜。（取材自IMDb）

港星陳法拉 美劇初登板

值得一提的是，香港演員陳法拉也在《還原人生》中演出，她在劇中飾演妮可基嫚兒子就讀的學校裡其中一位家長喬琳（Jolene），這是她打進美國影集的初登板。

首集就出場的陳法拉共有兩場戲，其中一場戲陳法拉坐在妮可基嫚身旁，跟其他家長同桌聊天討論學校與孩子。在這三分鐘的劇情裡，陳法拉鏡頭不少，還有跟妮可基嫚對談的台詞，全程以流利的英語演出。

陳法拉在劇中飾演學生家長。（影片截圖）
陳法拉在劇中飾演學生家長。（影片截圖）

其餘卡司包括奧斯卡終身成就獎得主唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）、《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》（American Crime Story）艾德格拉米瑞茲（Edgar Ramirez）、《柏林諜影》（Berlin Station）伊斯梅爾克魯茲柯多瓦（Ismael Cruz Cordova）、《美國恐怖故事》（American Horror Story）莉莉拉貝（Lily Rabe）等。

休葛蘭轉型 猶豫了一年

英國男星休葛蘭長期演出愛情喜劇，以紈褲子弟、多情公子哥的角色走紅。但這次他一轉過去風流倜儻的形象，演出一位看似好爸爸卻有點孤僻與神祕的中年男子。對此，休葛蘭坦承，自己已無意繼續飾演優雅迷人的男主角了，反倒是對錯綜複雜、充滿缺陷的角色更感興趣。

一場命案，讓看似恩愛的費雪夫妻產生感情裂痕。（取材自IMDb）
一場命案，讓看似恩愛的費雪夫妻產生感情裂痕。（取材自IMDb）

休葛蘭在接受《娛樂周刊》（Entertainment Weekly）訪問時表示，在讀完第一集劇本之後，他原本打算推掉這份戲約，因為他認為男主角又是一個「迷人」男主角的人設，個性美好得太難以置信，而他對這一類角色早已不感興趣。

休葛蘭說：「在我的演員生涯中，飾演迷人男主角的那個階段，早已被我開心地拋在腦後了。我近來都在飾演一些比較有個性的角色，我不但很樂在其中，演起來也很成功。我不想再走回頭路去演出另一個版本的休葛蘭了。」

自從1994年演出《妳是我今生的新娘》（Four Weddings and a Funeral）後，休葛蘭一炮而紅，不但獲得金球獎影帝，也從此打開浪漫、多金又迷人男主角的戲路，後續演出的《新娘百分百》（Notting Hill）、《BJ單身日記》（Bridget Jones’s Diary）和《K歌情人》（Music and Lyrics），都是類似的角色。休葛蘭說，儘管自己十分欣賞妮可基嫚，也很想跟蘇珊娜畢爾合作，但他還是拖了足足一年才終於點頭答應演出，因為「我會試著想推掉每一份工作」。

不過打從第二集尾聲起，休葛蘭便開始對劇中這個角色就此改觀，「我試著從中找出這個角色的真實面貌，而不只是夢中情人而已」。

妮可基嫚在劇中飾演心理醫師。（取材自豆瓣電影）
妮可基嫚在劇中飾演心理醫師。（取材自豆瓣電影）

曾被嫌不紅 基嫚終圓夢

對第一次與休葛蘭合作的妮可基嫚來說，這也是一次令人興奮的演出經驗。妮可基嫚在接受媒體訪問時透露，她兩次與和休葛蘭共演的機會擦肩而過，第一次是她還年輕時，當時她就很想跟休葛蘭演戲，曾爭取演出《新娘百分百》的女主角，但當時的她被製作方嫌「不夠有名」，最後由茱莉亞羅勃茲（Julia Fiona Roberts）獲得了這份工作。

第二次則是到了2003年上映的英國浪漫喜劇《愛是您，愛是我》（Love, Actually），妮可基嫚也說她有去試鏡，但最後依然沒有成功。

與期待合作已久的休葛蘭合作，會不會緊張呢？妮可基嫚說，「我在休葛蘭身邊很自在，因為戲裡就是要演出這對夫妻很自在的樣子」。她還說，雖然劇情要求他們兩個要很恩愛，但休葛蘭卻向導演要求，他們兩人不要有太多親吻或擁抱的鏡頭，「他說因為結婚十年後的夫妻，才不會成天曬恩愛」。

來源：CATCHPLAY PLUS YouTube

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