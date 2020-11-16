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女友陪拍戲 基努李維傳將閃婚

記者蘇詠智／綜合報導
基努李維（右）被傳即將向亞莉珊卓葛蘭特求婚。（歐新社資料照片）
基努李維（右）被傳即將向亞莉珊卓葛蘭特求婚。（歐新社資料照片）

加拿大男星基努李維（Keanu Reeves）對於感情始終低調、不太對外公開，之前在德國拍攝「駭客任務4」（The Matrix 4），女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）陪伴在旁，竟被報導明星與名流八卦的「國家詢問報」指有可能在當地秘婚，且稱基努早就有向她求婚的打算。

基努和亞莉珊卓去年秋天首度在公開活動上牽手，算是公開了戀情，八卦刊物此後就不斷傳他們可望修成正果，卻沒有一次成真，甚至兩人都不曾對外坦承彼此關係，基努在訪問中鮮少分享私生活，亞莉珊卓也只在受訪時暗示和基努之間的交往進度，雙方都相當保密。

早先亞莉珊卓被拍到和基努一起在德國，外界才確定兩人的戀情仍甜蜜，剛巧「駭客任務4」最近舉辦殺青派對，亞莉珊卓也出席，「國家詢問報」指基努深感亞莉珊卓就是自己的靈魂伴侶、打算近日向她求婚，友人們都替他開心，卻完全沒有得到任何一方的證實。

這場派對也讓「駭客任務4」劇組恐觸犯德國「禁止多人群聚」的防疫規定，當天據稱有快200人參加，來賓透露，現場雖幫每個人檢測又要求戴口罩才放行，很多人卻沒認真執行，電影公司則避不回應。

基努李維與凱莉安摩絲再度合作「駭客任務4」。（取材自IMDb）
基努李維與凱莉安摩絲再度合作「駭客任務4」。（取材自IMDb）

德國 駭客 八卦

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