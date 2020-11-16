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哈利波特滿19年「疫」外合體 預告明年「有大事」

記者蘇詠智／綜合報導
魯伯葛林特（左起）、J.K.羅琳、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森曾經是親密戰友，現在卻分裂成兩派。（取材自IMDb）
魯伯葛林特（左起）、J.K.羅琳、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森曾經是親密戰友，現在卻分裂成兩派。（取材自IMDb）

經典舊片原卡司透過視訊「隔空重逢」在疫情期間蔚為熱潮，近日，「哈利波特」電影首集「神秘的魔法石」即將上映19周年，哈利波特、榮恩及馬份線上合體，並向粉絲預告明年將有大事發生。當年的童星如今也已30歲左右，令網友感嘆時間飛逝。

觀眾較熟悉的，應該是戲分最重的「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）和「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）。

丹尼爾長大後並未抽高、無法走傳統英俊小生路線，倒蠻常演平凡「衰」男，卻也逃過被定型。魯伯同樣也沒變成書中描述的大個子，卻投資有道，可以自製自演，今年也生了女兒，升格為人父。有趣的是，他私下反倒跟演3人組死對頭「跩哥馬份」的湯姆費頓（Tom Felton）交情最好。

艾瑪華森和小時候一樣漂亮，因此變成「哈利波特」一班童星目前最當紅的一位，可惜演技上還未脫胎換骨，且感情生活比演出評價更容易上媒體版面，而她又很強調自己推動男女平權，常招來保守男性的攻擊。

片中屬於「營養過剩」一員的哈利表哥達力，扮演這角色的哈利梅林（(Merlin)）在長大後變瘦，開心表示大家愈忘記他演過達力表哥愈好，能接到的好角色更多，他除和莎莉賽隆（Charlize Theron）合演Netflix「不死軍團」（he Old Guard），也在夯劇「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）亮相。

比較讓人感慨的是，昔日視童星要角為心愛子弟的「哈利波特」作者J.K.羅琳，因為對於跨性別族群者的言論造成爭議招來撻伐，演員都公開表態站在跨性別者那一方，和她唱反調，粉絲們也都因宛如「內訌」的風波心中五味雜陳。

丹尼爾雷德克里夫仍活躍大銀幕。（路透資料照片）
丹尼爾雷德克里夫仍活躍大銀幕。（路透資料照片）
艾瑪華森長大後依舊美麗，成為「哈利波特」要角中最紅的一位。（Getty Imag...
艾瑪華森長大後依舊美麗，成為「哈利波特」要角中最紅的一位。（Getty Images）

哈利 疫情 投資

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