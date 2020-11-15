我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

麥可傑克森 8度稱冠富比世已故吸金榜

記者蘇詠智／綜合報導
麥可傑克森連續第8年成為「富比世」已故名人吸金榜冠軍。(路透資料照片)
麥可傑克森連續第8年成為「富比世」已故名人吸金榜冠軍。(路透資料照片)

「富比世」一年一度「最吸金已故名人排行榜」揭曉，麥可傑克森（Michael Jackson）連續第8年勇奪冠軍，年初意外去世的前NBA巨星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)則排到第6名，雖不及「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Aaron Presley），卻超越性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、「披頭四」約翰藍儂（John Lennon）等，威力依舊驚人。

在世時有「流行樂之王」地位的麥可傑克森，儘管近年來有紀錄片稱他會性侵受邀到他的夢幻莊園過夜的男童，引發家屬抗議，依然不影響吸金實力，光這一年來他的品牌就賺進4800萬美元。亞軍和季軍分別是「鬼靈精」作者蘇斯博士（Dr. Seuss），以及「史努比」原創人查爾斯舒茲（Charles M. Schulz），第4名阿諾帕瑪（Arnold Palmer）在生前是高爾夫球名將，亦是今年排名最高的運動員。

小布排名第6 超越夢露

第5名「貓王」艾維斯普里斯萊雖已過世超過40年，生前多支名曲仍常在影視節目中出現，還能繼續收版權費。柯比布萊恩特在一月因直升機失事去世到現在10個月，依舊有2000萬美元的進帳，排名第6，許多球迷在他噩耗傳出後搶購他的產品，累積出亮麗的銷售。瑪麗蓮夢露雖然在今年只排到第13名，卻是名次最高的女星。

美元 柯比 小布

上一則

連晨翔對戲佘詩曼 偷師古裝劇秘笈喊「賺到」

下一則

否認愛上徐藝洋 黃子韜：是辛辛苦苦捧出來的妹妹

延伸閱讀

「富比世」最吸金已故名人 柯比布萊恩上榜 麥可仍第1

「富比世」最吸金已故名人 柯比布萊恩上榜 麥可仍第1
富比世中國富豪榜出爐 馬雲蟬聯首富

富比世中國富豪榜出爐 馬雲蟬聯首富
涉招攬用美金操作外匯吸金11億 金盛4人收押

涉招攬用美金操作外匯吸金11億 金盛4人收押

白宮慶萬聖節 川普保持社交距離 假髮小川普吸睛

白宮慶萬聖節 川普保持社交距離 假髮小川普吸睛

熱門新聞

李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
心美公開爸爸木村拓哉的私房照片。摘自IG

木村拓哉過生日遭兩女兒聯手出賣 老婆只敢這樣做

2020-11-13 11:53
影​后珍妮佛勞倫斯在看到媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，並把這畫面發布出來。取自推特​

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

2020-11-08 13:48
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況不退休原因

2020-11-09 19:51
易烊千璽唱歌遭網友指難聽。（取材自微博）

小鮮肉雙11開唱 太難聽登上熱搜

2020-11-12 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場