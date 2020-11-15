麥可傑克森 8度稱冠富比世已故吸金榜

麥可傑克森連續第8年成為「富比世」已故名人吸金榜冠軍。(路透資料照片)

「富比世」一年一度「最吸金已故名人排行榜」揭曉，麥可傑克森（Michael Jackson）連續第8年勇奪冠軍，年初意外去世的前NBA巨星柯比 布萊恩特(Kobe Bryant)則排到第6名，雖不及「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Aaron Presley），卻超越性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、「披頭四」約翰藍儂（John Lennon）等，威力依舊驚人。

在世時有「流行樂之王」地位的麥可傑克森，儘管近年來有紀錄片稱他會性侵受邀到他的夢幻莊園過夜的男童，引發家屬抗議，依然不影響吸金實力，光這一年來他的品牌就賺進4800萬美元 。亞軍和季軍分別是「鬼靈精」作者蘇斯博士（Dr. Seuss），以及「史努比」原創人查爾斯舒茲（Charles M. Schulz），第4名阿諾帕瑪（Arnold Palmer）在生前是高爾夫球名將，亦是今年排名最高的運動員。

小布 排名第6 超越夢露

第5名「貓王」艾維斯普里斯萊雖已過世超過40年，生前多支名曲仍常在影視節目中出現，還能繼續收版權費。柯比布萊恩特在一月因直升機失事去世到現在10個月，依舊有2000萬美元的進帳，排名第6，許多球迷在他噩耗傳出後搶購他的產品，累積出亮麗的銷售。瑪麗蓮夢露雖然在今年只排到第13名，卻是名次最高的女星。