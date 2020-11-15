川普當年超想紅…曾強迫客串「小鬼當家2」

川普（右）在「小鬼當家2：紐約迷途記」的客串是自己硬要求來的。(取材自IMDb)

仍不接受自己尋求連任失敗的美國 現任總統川普 （Donald Trump），早在還未入主白宮前，就已經愛出峰頭、需要外界關注的眼光。他曾經在「小鬼當家2：紐約迷途記」(Home Alone 2: Lost in New York)客串，當麥考利克金（Macaulay Culkin）扮演的凱文滯留在著名的廣場大飯店，想找個人問前往大廳的路，剛好就碰上川普。

導演 克里斯哥倫布（Chris Columbus）透露，原本沒有要讓川普客串的計畫，不過川普那時是廣場大飯店的主人，劇組要取景得先跟他打招呼，當時也談妥、該付的場地費用也都付了，川普突然臨時要求：「如果你們想在我的地方拍戲，我一定要入鏡！」儘管在試片時，觀眾看到他忍不住拍手大笑，克里斯卻堅持川普是靠著「壓迫」劇組才有那個客串的機會。

自此之後，這就成了川普同意出借自己擁有房產拍戲的條件，他因此又在「名模大間諜」（Zoolander）等片中露臉。然而艾爾帕西諾(Al Pacino) 名作「女人香」（Scent of a Woman）導演馬丁布瑞斯特(Martin Brest) 硬是把他這樣拗來的客串鏡頭剪掉，並未保留在正片中，川普也沒有抗議。

麥特戴蒙（Matt Damon）因此砲轟，真是浪費大家時間，「你為了讓他同意借用場地，非得特別隨便寫一場戲給他客串，所有人員花個三、四天，到了剪輯的時候又把這鏡頭剪掉。」