川普當年超想紅…曾強迫客串「小鬼當家2」

川普(右)在「小鬼當家2:紐約迷途記」的客串是自己硬要求來的。(取材自IMDb)

仍不接受自己尋求連任失敗的美國 現任總統川普 (Donald Trump),早在還未入主白宮前,就已經愛出峰頭、需要外界關注的眼光。他曾經在「小鬼當家2:紐約迷途記」(Home Alone 2: Lost in New York)客串,當麥考利克金(Macaulay Culkin)扮演的凱文滯留在著名的廣場大飯店,想找個人問前往大廳的路,剛好就碰上川普。

導演 克里斯哥倫布(Chris Columbus)透露,原本沒有要讓川普客串的計畫,不過川普那時是廣場大飯店的主人,劇組要取景得先跟他打招呼,當時也談妥、該付的場地費用也都付了,川普突然臨時要求:「如果你們想在我的地方拍戲,我一定要入鏡!」儘管在試片時,觀眾看到他忍不住拍手大笑,克里斯卻堅持川普是靠著「壓迫」劇組才有那個客串的機會。

自此之後,這就成了川普同意出借自己擁有房產拍戲的條件,他因此又在「名模大間諜」(Zoolander)等片中露臉。然而艾爾帕西諾(Al Pacino) 名作「女人香」(Scent of a Woman)導演馬丁布瑞斯特(Martin Brest) 硬是把他這樣拗來的客串鏡頭剪掉,並未保留在正片中,川普也沒有抗議。

麥特戴蒙(Matt Damon)因此砲轟,真是浪費大家時間,「你為了讓他同意借用場地,非得特別隨便寫一場戲給他客串,所有人員花個三、四天,到了剪輯的時候又把這鏡頭剪掉。」