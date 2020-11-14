白馬醫師「復活」…派屈克、艾倫喜團圓

派屈克丹普西（右）與艾倫龐皮歐在疫情期間拍「實習醫生」，都記得要戴上口罩。（取材自Instagram）

長壽、不喊「卡」的「實習醫生」（Grey's Anatomy），最新一季帶給觀眾意外驚喜，多年前被賜死的「白馬醫師」派屈克丹普西（Patrick Dempsey）將再度回歸，且監製保證他不會只客串一個鏡頭，觀眾有機會看到他不只一場戲。促成這次派屈克再度登場客串的機緣，竟是當初盛傳和他不和、要求他被踢出劇組的女主角兼監製之一艾倫龐皮歐（Ellen Pompeo）。

艾倫龐皮歐與派屈克丹普西在「實習醫生」中的浪漫對手戲，贏得不少觀眾喜愛，堪稱該劇早期締造亮眼收視的主因之一，派屈克更中年翻紅，成為全美國 熟女心目中的最性感男神，遠比他之前在電影界發展時更為成功。然而在第11季，派屈克扮演的「白馬醫師」德瑞克居然出車禍 身亡，讓觀眾大感震驚，背後也傳出一堆留言。

最熱門的一種說法，是派屈克背著妻子與「實習醫生」的化妝師發展成不倫關係，他的妻子剛好是艾倫的閨密，使得艾倫與派屈克原本融洽的關係走樣，艾倫到打造「實習醫生」的黑人女劇作家香妲萊姆斯面前告狀，讓香妲一氣之下，決定把派屈克的角色寫死，順便把他踢出劇組。

當編導決定在「實習醫生」第17季提到新冠肺炎和隨之而來的疫情 隔離，認為這麼灰暗的主題要搭配一點暖心、讓觀眾驚喜的內容，於是問艾倫，在該劇已過世的角色中，最想誰再回來亮相？她的答案沒有別人：「如果是女主角梅瑞狄斯的話，當然只能是『白馬醫師』德瑞克。」剛巧艾倫與派屈克都在馬里布有房子，算是住在附近，艾倫將邀請派屈克回來客串的理由告訴他，他可以接受，因此促成這次的再團圓，顯然兩人戲外並沒有外界盛傳的不愉快。

有趣的是，派屈克回歸客串，被「實習醫生」團隊高層視為機密，就連部分編導和大多數的演員們都未被告知，對他們同樣是驚喜。