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強尼戴普梅拉？ 前妻安珀被粉絲排擠

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普與安珀赫德撕破臉鬧上檯面，對於彼此事業的衝擊還在發酵。（路透資料照片）
強尼戴普與安珀赫德撕破臉鬧上檯面，對於彼此事業的衝擊還在發酵。（路透資料照片）

美國巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）公開撕破臉互鬥，在強尼公布他要辭演葛林戴華德後，粉絲對華納不滿更增，認為需要公平，也該一併踢走安珀赫德接演「水行俠2」的梅拉，還有網友直喊乾脆讓強叔去演梅拉好了。

強尼與前妻安珀的爭鬥，讓分別與兩人簽有「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）、「水行俠」（Aquaman）系列合約的華納兄弟影業一個頭好幾個大。

媒體報導，華納在與全美最大電信業者之 一AT&T合併成新的集團後，新高層對於涉入醜聞容忍較低，因此要求強尼離開「怪獸與牠們的產地」系列，他所扮演的邪惡巫師葛林戴華德確定將換角，但他會拿到全額、據估計至少千萬美元的片酬。

安珀近日故意挑釁，指自己演定了「水行俠2」，還嗆網友指控她耍心機誣陷強尼、會家暴，根本毫無事實根據，可是她被錄下大言不慚透露自己陷害強尼、有對他施暴意圖的對話，她卻又拿不出解釋。

憤怒的群眾現在已不奢求讓強尼重新回歸扮演葛林戴華德，只要求華納一視同仁、公平處理，既然不要強尼，也不該留安珀，網路上連署「水行俠換掉安珀赫德」的連署已經超過110萬人。

另據鏡週刊報導，此外，網上還出現各種哏圖，要幫強叔討回公道。網友發揮各種創意，表示強叔過去透過表演帶給大家歡樂，現在是時候讓大家來「報答」他了。就有網友將安珀在水行俠中的造型P圖變成強尼的臉，希望讓強叔去演梅拉。

安珀赫德放話表示會回歸「水行俠2」。（取材自IMDb）
安珀赫德放話表示會回歸「水行俠2」。（取材自IMDb）

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