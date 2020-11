強尼戴普梅拉？ 前妻安珀被粉絲排擠

強尼戴普與安珀赫德撕破臉鬧上檯面,對於彼此事業的衝擊還在發酵。(路透資料照片)

美國 巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)公開撕破臉互鬥,在強尼公布他要辭演葛林戴華德後,粉絲對華納不滿更增,認為需要公平,也該一併踢走安珀赫德接演「水行俠2」的梅拉,還有網友直喊乾脆讓強叔去演梅拉好了。

強尼與前妻安珀的爭鬥,讓分別與兩人簽有「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)、「水行俠」(Aquaman)系列合約的華納兄弟影業一個頭好幾個大。

媒體報導,華納在與全美最大電信業者之 一AT&T 合併成新的集團後,新高層對於涉入醜聞容忍較低,因此要求強尼離開「怪獸與牠們的產地」系列,他所扮演的邪惡巫師葛林戴華德確定將換角,但他會拿到全額、據估計至少千萬美元的片酬。

安珀近日故意挑釁,指自己演定了「水行俠2」,還嗆網友指控她耍心機誣陷強尼、會家暴 ,根本毫無事實根據,可是她被錄下大言不慚透露自己陷害強尼、有對他施暴意圖的對話,她卻又拿不出解釋。

憤怒的群眾現在已不奢求讓強尼重新回歸扮演葛林戴華德,只要求華納一視同仁、公平處理,既然不要強尼,也不該留安珀,網路上連署「水行俠換掉安珀赫德」的連署已經超過110萬人。

另據鏡週刊報導,此外,網上還出現各種哏圖,要幫強叔討回公道。網友發揮各種創意,表示強叔過去透過表演帶給大家歡樂,現在是時候讓大家來「報答」他了。就有網友將安珀在水行俠中的造型P圖變成強尼的臉,希望讓強叔去演梅拉。