凱特潛水憋氣7分鐘 打破阿湯哥紀錄

凱特溫絲蕾演出「阿凡達2」，潛水長達七分鐘。(取材自推特)

好萊塢女星凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）近期宣傳新片「默愛」(Ammonite)，接受「ET Online」專訪時，不避諱地提到正在主演的另一部大片「阿凡達2」(Avatar 2)，更自曝最高曾潛水長達7分鐘，令媒體大驚。

由於湯姆克魯斯 （Tom Cruise）曾在「不可能的任務：失控國度」(Mission: Impossible–Rogue Nation)有段在水裡憋氣長達6分鐘的戲，凱特形同打破阿湯哥的紀錄。

凱特在訪談中指出，這段潛水戲是她從影以來難度最高的表演，「我得先接受超過4周的潛水訓練，直到正式拍攝時，我就在水裡一直憋氣，直到導演 喊卡之後，工作人員才拉我上來，當我以為自己快沒命了，還說『不是才14秒嗎？』結果工作人員說我已經待7分鐘了」。

如果凱特所說屬實，那她就等於打破湯姆克魯斯的紀錄，成為好萊塢演員潛水第一久的明星。

「阿凡達2」雖已拍攝完畢，但因為後製過程較多，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）還得做許多動畫，最快也得等到2022年12月才得以與觀眾相見。