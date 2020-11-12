「美國隊長」有孿生兄弟？ 網友驚呼撞臉白登

老版克里斯伊凡（右）與白登（左）意外撞臉。（取材自推特）

美國總統大選 初步落幕，民主黨候選人白登 出線，他與副手賀錦麗近期成為美國熱門話題，有網友到「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans）的推特底下留言說不論是年輕時期，還是在電影中扮老人的樣貌及神態都神似白登。

香港01報導，近日不少網民都笑指克里斯伊凡在「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）中，年老的樣貌跟現年77歲的白登撞臉。

據報導，照片中年輕時的白登穿紅襯衫，對著鏡頭露出迷人微笑，稱得上是陽光型男，難怪有網友表示長得像「美國隊長」克里斯伊凡，高顏質圈粉了一大票網友。

有網民在推特tag克里斯問：「你夠膽喬裝成老年版Steve Roger去見白登嗎？」隨後克里斯搞笑回應：「我已開始寫「天生一對」的翻拍版劇本了。」

「天生一對」是琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）的代表作之一，講述一對雙胞胎姊妹間的冒險喜劇，克里斯提到該片，等於認可自己與白登就像雙胞胎兄弟。至於老年版的克里斯伊凡，則是取自於「復仇者聯盟：終局之戰」結尾的老年版「美國隊長」，去年上映時就曾引起激烈討論。