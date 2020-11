強尼戴普遭換角 「漢尼拔」被爆補位

邁斯米克森有望接替強尼戴普,在「怪獸與牠們的產地」中的大反派。(取材自Instagram)

強尼戴普(Johnny Depp)原本演出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」,卻因為與前妻安柏赫德(Amber Heard)的官司纏身,一度還敗訴輸給八卦 媒體,他主動在IG上證實自己被換角,無緣再演出該角,華納影業另尋他人,傳出「漢尼拔」(Hannibal)、「奇異 博士」(Doctor Strange)影帝男星邁斯米克森 (Mads Mikkelsen) 有望接任。

據「Deadline」報導,「怪獸」系列導演 大衛葉慈(David Yates)對邁斯很感興趣,目前已初步洽談,當初「葛林戴華德」選角時就曾考慮過邁斯,但最終由強尼接下,如今繞了一大圈,又有可能回到邁斯手上。

「葛林戴華德」曾在「怪獸與牠們的產地」首集偽裝成其他人物,當初由柯林法洛(Colin Farrell)飾演該角,柯林法洛近期也被詢問是否可能回歸演出,但他在「Gamesradar」否認回歸一事,「我還得先拍完『蝙蝠俠』(The Batman)呢」。