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強尼戴普遭換角 「漢尼拔」被爆補位

記者陳建嘉／綜合報導
邁斯米克森有望接替強尼戴普，在「怪獸與牠們的產地」中的大反派。（取材自Instagram）
邁斯米克森有望接替強尼戴普，在「怪獸與牠們的產地」中的大反派。（取材自Instagram）

強尼戴普（Johnny Depp）原本演出「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」，卻因為與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司纏身，一度還敗訴輸給八卦媒體，他主動在IG上證實自己被換角，無緣再演出該角，華納影業另尋他人，傳出「漢尼拔」（Hannibal）、「奇異博士」（Doctor Strange）影帝男星邁斯米克森 (Mads Mikkelsen) 有望接任。

據「Deadline」報導，「怪獸」系列導演大衛葉慈（David Yates）對邁斯很感興趣，目前已初步洽談，當初「葛林戴華德」選角時就曾考慮過邁斯，但最終由強尼接下，如今繞了一大圈，又有可能回到邁斯手上。

「葛林戴華德」曾在「怪獸與牠們的產地」首集偽裝成其他人物，當初由柯林法洛（Colin Farrell）飾演該角，柯林法洛近期也被詢問是否可能回歸演出，但他在「Gamesradar」否認回歸一事，「我還得先拍完『蝙蝠俠』（The Batman）呢」。

強尼戴普被換角。（取材自推特）
強尼戴普被換角。（取材自推特）

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