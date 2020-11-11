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被逐出「怪獸」系列 強尼戴普只拍一場戲仍拿千萬片酬

娛樂新聞組／綜合報導
強尼戴普跟前妻安珀赫德互控家暴，影響到事業。（路透資料照片）
強尼戴普跟前妻安珀赫德互控家暴，影響到事業。（路透資料照片）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控家暴影響事業，強尼戴普被華納兄弟影業要求退出「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列電影，不過原先談定的千萬片酬卻未受到影響。

據「好萊塢報導」指出，強尼戴普被要求離開電影雖然沒面子，但因合約規定，原先談定的千萬美元片酬，還是一毛錢都不會少，就算最新續集開拍到現在，他只完成一場，華納仍得付他全額酬勞。

「綜藝報」報導，強尼戴普之所以無法再待下去，因為華納和全美最大電信系統業者之一AT&T合併成新的媒體集團，對於形象要求更為重視、不再能忍受公司方面與扯上醜聞的人員合作。

耐人尋味的是，同樣有不少耍心機證據、形象不好安珀赫德還沒被「水行俠」系列踢出去，這種情形讓強尼的影迷甚為不平，紛紛在社群網站上咒赫德去死或是下地獄。

據了解，好萊塢大明星通常會簽署「保障合約」，強尼戴普也不例外；且合約中也沒有「道德條款」，只要是製作方提出解約，無論什麼理由，一樣能獲得先前所談好的片酬。好萊塢記者報報導，強尼戴普片酬預估上千萬美元。

安珀赫德與強尼戴普互控家暴。（路透資料照片）
安珀赫德與強尼戴普互控家暴。（路透資料照片）

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