安琪莉娜裘莉離婚出狠招 哭窮撈布萊德彼特贍養費

安琪莉娜裘莉與布萊德彼特在離婚戰上各出狠招。(路透資料照片)

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的熱烈離婚戰，雙方都各出狠招，最後誰能勝出？各方都在高度關注。

「New Idea」雜誌指裘莉還不放棄想要拿下孩子們的完全監護權，更計畫要讓法庭相信她是個為撐家計苦苦掙扎的弱勢單親媽媽，這樣子布萊德彼特還得順勢多付出一筆她的贍養費。雖然裘莉之前已經拍完漫威大片「異人族」（Inhumans），眼看就要有大筆酬勞進帳，但「New Idea」指她設法要讓自己看來只賺一堆獨立製作小片的微薄收入、不足以長期支付一堆小孩的生活，期待「可能單親媽」這張牌奏效。

另方面，布萊德彼特始終要求和裘莉取得小孩的共同監護權，早先一直給她機會不想撕破臉，她卻三不五時就要攻擊他一下，也把他惹火，他的團隊故意洽詢過一大堆洛杉磯地區的著名大律師，而看過Netflix金獎名片「婚姻故事」（Marriage Story）的觀眾都知道，只要鬧離婚的其中一方洽詢過的律師，另外一邊都不能聘用。

小布 這招逼得裘莉很難找到還不錯的律師，算得上相當狠辣，但如果不是裘莉根本不想跟他一起分享孩子的監護權、執意要鬧到翻臉，離婚不會拖到現在四年多還沒搞定，更不至於弄得自己很難有台階下。