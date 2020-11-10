我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

安琪莉娜裘莉離婚出狠招 哭窮撈布萊德彼特贍養費

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉與布萊德彼特在離婚戰上各出狠招。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉與布萊德彼特在離婚戰上各出狠招。(路透資料照片)

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的熱烈離婚戰，雙方都各出狠招，最後誰能勝出？各方都在高度關注。

「New Idea」雜誌指裘莉還不放棄想要拿下孩子們的完全監護權，更計畫要讓法庭相信她是個為撐家計苦苦掙扎的弱勢單親媽媽，這樣子布萊德彼特還得順勢多付出一筆她的贍養費。雖然裘莉之前已經拍完漫威大片「異人族」（Inhumans），眼看就要有大筆酬勞進帳，但「New Idea」指她設法要讓自己看來只賺一堆獨立製作小片的微薄收入、不足以長期支付一堆小孩的生活，期待「可能單親媽」這張牌奏效。

另方面，布萊德彼特始終要求和裘莉取得小孩的共同監護權，早先一直給她機會不想撕破臉，她卻三不五時就要攻擊他一下，也把他惹火，他的團隊故意洽詢過一大堆洛杉磯地區的著名大律師，而看過Netflix金獎名片「婚姻故事」（Marriage Story）的觀眾都知道，只要鬧離婚的其中一方洽詢過的律師，另外一邊都不能聘用。

小布這招逼得裘莉很難找到還不錯的律師，算得上相當狠辣，但如果不是裘莉根本不想跟他一起分享孩子的監護權、執意要鬧到翻臉，離婚不會拖到現在四年多還沒搞定，更不至於弄得自己很難有台階下。

裘莉 布萊德彼特 小布

上一則

母被曝欠3000萬不還 小鮮肉黃明昊是老賴之子？

下一則

甩造假傳聞 翟天臨曬舞台照復出了？

延伸閱讀

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…
布萊德彼特、德國已婚辣模「父女戀」 傳早就玩完！

布萊德彼特、德國已婚辣模「父女戀」 傳早就玩完！
已分手？布萊德彼特與德國已婚辣模傳早就玩完！

已分手？布萊德彼特與德國已婚辣模傳早就玩完！
布裘大戰最新爭執點：孩子跟誰過耶誕？ 裘莉自信必贏

布裘大戰最新爭執點：孩子跟誰過耶誕？ 裘莉自信必贏

熱門新聞

鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
林心如(左)與徐若瑄台上合唱。圖／摘自臉書

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

2020-11-04 11:30
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

2020-11-03 16:05
「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。(取材自IMDb)

終於證實！龐德離開後 新的007就是她

2020-11-05 01:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派