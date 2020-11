強尼戴普被辭演「怪獸」粉絲遷怒他前妻咒她死

強尼戴普曾對英國法庭外支持者微笑揮手,卻被判敗訴、還遭電影公司逼退。(歐新社資料照片)

強尼戴普(Johnny Depp)發表聲明宣布被華納兄弟影片逼退、辭演「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)中的邪惡巫師葛林戴華德,支持他的影迷極度不滿,將怒火發洩在他前妻安珀赫德(Amber Heard)身上,罵她才是會家暴 的心機女,甚至有人詛咒死後下地獄被火焚!

與安珀赫德風風雨雨的離婚戰,令強尼戴普形象、事業都跌到谷底,他在「怪獸與牠們的產地」露臉時,還有一堆人抗議華納找「家暴男」合作,結果安珀自己被人錄到大言不慚洩露自身也精神虐待、甚至對強尼動粗的話語,真面目大公開,強尼的影迷順勢要求各大電影 公司「讓他平反」,不要再因莫須有的罪名封殺他。但倫敦 法庭針對他反駁自己被報導成家暴惡徒、控告「太陽報」誹謗判他敗訴,使得華納不得不將他踢出「怪獸與牠們的產地」系列。

對此影迷疾呼,華納最少也要公平處置,強尼扮不成葛林戴華德,安珀也該被逐出「水行俠」(Aquaman)後續片集,不能只單方面懲罰一個人。有網友則認為強尼退出後誰才有辦法接演葛林戴華德,絕對很難找到各方都滿意的人選,雖然有些影迷建議可以再把第一集的柯林法洛(Colin Farrell)找回來,卻也有人反駁:柯林法洛的角色在首集只是葛林戴華德的偽裝而已,再找他回來不太合理。

安珀赫德看似到目前為止占上風,然而強尼戴普影迷的怒氣全都發在她身上,超過謾罵、已到詛咒的程度,有憤怒影迷咒她被車子撞死,還指她已去世的母親若知道她做了什麼,會很開心自己已經不在人間,用字遣詞皆十分惡毒,安珀看了肯定不會開心。