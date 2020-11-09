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強尼戴普被辭演「怪獸」粉絲遷怒他前妻咒她死

娛樂新聞組╱綜合報導
強尼戴普曾對英國法庭外支持者微笑揮手，卻被判敗訴、還遭電影公司逼退。（歐新社資料照片）
強尼戴普曾對英國法庭外支持者微笑揮手，卻被判敗訴、還遭電影公司逼退。（歐新社資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）發表聲明宣布被華納兄弟影片逼退、辭演「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）中的邪惡巫師葛林戴華德，支持他的影迷極度不滿，將怒火發洩在他前妻安珀赫德（Amber Heard）身上，罵她才是會家暴的心機女，甚至有人詛咒死後下地獄被火焚！

與安珀赫德風風雨雨的離婚戰，令強尼戴普形象、事業都跌到谷底，他在「怪獸與牠們的產地」露臉時，還有一堆人抗議華納找「家暴男」合作，結果安珀自己被人錄到大言不慚洩露自身也精神虐待、甚至對強尼動粗的話語，真面目大公開，強尼的影迷順勢要求各大電影公司「讓他平反」，不要再因莫須有的罪名封殺他。但倫敦法庭針對他反駁自己被報導成家暴惡徒、控告「太陽報」誹謗判他敗訴，使得華納不得不將他踢出「怪獸與牠們的產地」系列。

對此影迷疾呼，華納最少也要公平處置，強尼扮不成葛林戴華德，安珀也該被逐出「水行俠」（Aquaman）後續片集，不能只單方面懲罰一個人。有網友則認為強尼退出後誰才有辦法接演葛林戴華德，絕對很難找到各方都滿意的人選，雖然有些影迷建議可以再把第一集的柯林法洛（Colin Farrell）找回來，卻也有人反駁：柯林法洛的角色在首集只是葛林戴華德的偽裝而已，再找他回來不太合理。

安珀赫德看似到目前為止占上風，然而強尼戴普影迷的怒氣全都發在她身上，超過謾罵、已到詛咒的程度，有憤怒影迷咒她被車子撞死，還指她已去世的母親若知道她做了什麼，會很開心自己已經不在人間，用字遣詞皆十分惡毒，安珀看了肯定不會開心。

安珀赫德打著「家暴受害者」的招牌，卻被人揭開真面目。（路透資料照片）
安珀赫德打著「家暴受害者」的招牌，卻被人揭開真面目。（路透資料照片）

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