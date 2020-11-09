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開心白登勝選 珍妮佛穿睡褲滿街跑

娛樂新聞組╱綜合報導
白登勝選，珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲在波士頓街頭又跑又跳。（取材自Twitter）
白登勝選，珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲在波士頓街頭又跑又跳。（取材自Twitter）

美國總統選舉由民主黨的白登勝出，向來偏向民主黨的好萊塢影視界，不少知名紅星在社群網站上發文道賀，老牌綜藝節目「週六夜現場」特別安排金凱瑞（Jim Carrey）、瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）分飾白登與副手賀錦麗，發表勝選宣言，而亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）扮演爭取連任失敗的川普則氣急敗壞，迅速反映最新結果。

亞歷鮑德溫雖在「週六夜現場」演了好幾回川普，卻在推特上寫道：「不敢相信我從來沒有因為失業這麼開心過。」既然川普無法再續4年任期，他也不一定再有機會回「週六夜現場」扮川普，竟完全不難過。

之前時常在社群網站上嗆川普的年輕當紅影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），這次總統大選不但也有鼓勵影迷參與投票，甚至在看到各大媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，馬上把這畫面發布出來；瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）也留言認為這是歷史性的一刻，不管支持誰都該記住女性走了多久才登上美國副總統的位置。女神卡卡（Lady Gaga）也發布和白登擁抱的合照，還盛讚美國人民與白登、賀錦麗讓世人見到最偉大的友善、勇敢行動。

亞歷鮑德溫在「週六夜現場」模仿川普成為人氣單元之一，現在可能成絕響。（取材自Tw...
亞歷鮑德溫在「週六夜現場」模仿川普成為人氣單元之一，現在可能成絕響。（取材自Twitter）
女神卡卡因白登勝選相當開心、感動。（取材自Twitter）
女神卡卡因白登勝選相當開心、感動。（取材自Twitter）

川普 白登 社群網站

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