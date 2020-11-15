「新生代女神」安雅泰勒喬伊 這些作品別錯過

《后翼棄兵》成為全球夯劇，安雅泰勒喬伊演藝圈行情更上層樓。（取材自IMDb）

憑藉Netflix神劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）再度成為影壇話題人物。事實上，她在2016年演出電影 《分裂》（Split）後，就打開知名度，戲路廣泛的她，從驚悚片演到愛情喜劇，新作品也已經安排到明年都有檔期。亮麗的外表也讓她有「精靈系女神」的稱號，如果你也被《后翼棄兵》裡完美演繹60年代復古造型的她打動，不妨補上她過去的代表作品。

《女巫》。（取材自豆瓣電影）

女巫（The Witch）2015

一部2015年美國 和加拿大合拍的歷史超自然恐怖片。故事敘述一個移民至新英格蘭的清教徒家庭居住在森林中，但傳說這森林遭到了邪惡勢力掌控著，而使得該家庭接二連三遭遇到離奇的事件與厄運。本片讓泰勒喬伊獲得了多項新人獎。

《魔詭》。（取材自豆瓣電影）

魔詭（Morgan）2016

知名導雷利史考特（Ridley Scott）監製，其子路克史考特（Luke Scott）的導演 處女作。故事描述凱特瑪拉（Kate Mara）飾演的專家，被指派到一處偏遠且極度機密的地點，調查一件毛骨悚然的意外事件，卻發現整起恐怖的事件竟是由一位看似無害的「人」所造成的，而這個「人」究竟是會帶來無限希望、還是恐怖夢魘的開端？

《分裂》。（取材自豆瓣電影）

分裂（Split）2016

由知名驚悚片導演奈沙馬蘭（Night Shyamalan）執導和編劇，並由蘇格蘭男星詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、安雅泰勒喬伊與美國老牌演員貝蒂芭克利（Betty Buckley）主演。該片講述擁有多重人格的凱文在其他人格的狀態下綁架了三名少女，而使少女們接觸了一連串的驚悚際遇。安雅泰勒喬伊同樣演出其續集電影《異裂》（Glass）。

《艾瑪》。（取材自豆瓣電影）

艾瑪. （Emma.）2020

改編自英國作家珍奧斯汀（Jane Austen）同名小說，安雅泰勒喬伊飾演女主角艾瑪伍德豪斯（Emma Woodhouse），是一位漂亮又聰明的貴族千金，喜歡對周圍的人亂點鴛鴦譜，不但過程中常常不小心傷了周圍的人的心，對自己身邊的良緣也看不清。劇中男主角、溫柔體貼的地主喬治奈特利（George Knightley）由英國男星強尼佛林（Johnny Flynn）飾演。此外，戲裡也有不少Netflix熱門影集《性愛自修室》（Sex Education）、《王冠》（The Crown）的演員演出。

《變種人》。（取材自豆瓣電影）

變種人（The New Mutants）2020

此片原本應為《X戰警》（X-Men）系列電影的第13部作品，但在經過迪士尼影片剪輯後徹底與X戰警系列脫離關係，是漫威影業首部驚悚作品。角色取自漫威漫畫的漫畫書《新變種人》，描述五個擁有超能力的年輕變種人，被帶到一個秘密機構裡住宿，同時幫助該神秘組織進行研究，開發自己的超能力，不過他們也逐漸發現，這個機構並非想像中友善。