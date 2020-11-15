神劇「后翼棄兵」 看天才棋士逆轉人生

貝絲從小展現驚人的西洋棋天賦。（取材自豆瓣電影）

打造神劇《無神之境》（Godless）的史考特法蘭克（Scott Frank）再度在Netflix上推出迷你影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），這部總共七集的影集改編自美國 作家沃爾特特維斯（Walter Tevis）1983年出版的的同名小說，描述1950年代的一間孤兒院裡，9歲的小女孩貝絲（Beth Harmon）展現驚人的西洋棋天賦，開啟意想不到的成名之旅。這部由好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）挑大梁的影集，已是她今年上映的第三部影視作品，前兩部分別為《艾瑪》（Emma）與《變種人》（The New Mutants）。此劇在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上獲得100%新鮮度，在電影 資訊網站IMDb獲得8.9分，堪稱2020年末「神劇」之一。

神賜天分 難解心魔

「后翼棄兵」為西洋棋的一種開局方式，以犧牲皇后側翼的士兵來達成布局，而強勢的開局也是貝絲所擅長的。此片故事背景設定於美蘇冷戰時期，出生肯塔基州的主角貝絲，在擁有數學博士學位的母親自殺後，被送到孤兒院安置。9歲的貝絲在某次無意間看見孤兒院工友在下西洋棋後，對西洋棋產生了興趣，便常常到地下室找工友下棋，也逐漸展現她在西洋棋的高超天分。而工友也看見她的天賦，不但把所有功夫都教給她，還介紹她到孤兒院外與高中生對弈。

貝絲在孤兒院長大，並認了好友喬林（左）。（取材自豆瓣電影）

然而，貝絲也在這段期間開始對孤兒院強迫他們吃的「鎮靜劑」產生了依賴，也導致貝絲的棋路一度中斷。

直到貝絲15歲被領養之後，她才又有機會藉由參加比賽重拾西洋棋，驚人的天分也讓她在地區錦標賽就戰無不勝，很快就在西洋棋界打響了名號，一路挑戰到全美公開賽。不過，在追求她的夢想──打敗蘇聯第一棋手、成為世界西洋棋冠軍的同時，她卻仍逃不了對藥物的依賴，甚至還加上了酒癮。

女主角貝絲是六○年代西洋棋界中少數的女性。（取材自IMDb）

除此之外，貝絲也必須克服從小被父母親拋棄的童年陰影、處理她不太熟練的男女關係，並思考她無意間聽到卻深深影響她的一句話：「除了西洋棋，她還剩下什麼？」

貝絲能否透過西洋棋逆轉「被遺棄」的人生，成為棋盤上與自己生命中的「皇后」，是影集最大的看點。

希斯萊傑 無緣執導

這部描述了女性主義、西洋棋與酗酒及藥物成癮主題的小說，其實在2007年時就已經有了改編成影視作品的計畫，當時編劇艾倫史考特（Allan Scott）獲得了小說《后翼棄兵》的改編權，並找來已故男星「小丑」希斯萊傑（Heath Ledger）當導演，這原本會是希斯萊傑挑戰執導筒的處女作，女主角當時則預定是由美國女星艾倫佩姬（Ellen Page）飾演。不幸的是，隔年希斯萊傑逝世，拍片計畫也因此暫停，直到今年終於問世。

《后翼棄兵》強大的製作團隊也讓這部影集上映前就受到關注。與艾倫史考特合作編劇、並擔任導演的史考特法蘭克上一部Netflix作品《無神之境》曾在2018年入圍12項艾美獎，他擔任編劇的《羅根》（Logan）也被譽為是X戰警「金鋼狼」（Wolverine）系列電影中最棒的作品。

本片的製作人來頭也不小，威廉哈柏格（William Horberg）曾擔任電影《天才雷普利》（The Talented Mr. Ripley）、《冷山》（Cold Mountain）的製作人。

酗酒與藥物成癮的問題一直困擾著貝絲。（取材自豆瓣電影）

孤寂神童 安雅有感

除了製作團隊，演員陣容也有亮點。女主角安雅泰勒喬伊自從演出奈沙馬蘭（Night Shyamalan）執導的驚悚片《分裂》（Split）後爆紅，陸續演出了多部作品如以美國前總統歐巴馬（Barack Obama）為藍本的電影《巴瑞精神》（Barry）、居禮夫婦傳記電影《居禮夫人：放射永恆》（Radioactive）、X戰警系列電影《變種人》和珍奧斯丁同名小說改編電影《艾瑪》等，成為新生代備受注目的女演員之一。

泰勒喬伊在《后翼棄兵》中一改以往常見的黑色或金色長髮造型，成為俏麗紅色短髮的西洋棋神童，年僅24歲的她亦完美駕馭了六○年代的復古造型。泰勒喬伊曾在訪問中透露，自己拍完上一部電影《蘇活驚魂夜》（Last Night in Soho）後，只休息了一天，就立刻投入《后翼棄兵》的拍攝。

在拍片前完全沒接觸過西洋棋的泰勒喬伊，為了劇中大量的精采棋戰，也為下足了苦功，「從沒想過我一生中可以學到如此多西洋棋的知識，我很熱愛挑戰，這讓我充滿成就感，我完全愛上西洋棋」。

泰勒喬伊也透露，她非常能對貝絲的孤獨感同身受。這位在美國出生、阿根廷度過童年並在英國長大的新生代演員，曾在訪問中談到在年僅8歲只會說西班牙文的狀況下隨家人搬到倫敦居住，就學時曾遭受霸凌。「我在貝絲身上看到了許多自己的影子，她排解孤獨的方法是下棋，而我是演戲」。巧合的是，泰勒喬伊也是在16歲被星探發掘。

哈利 梅林 又一力作

因演出《移動迷宮》系列走紅的英國演員湯瑪士桑格斯特（Thomas Sangster），則在戲中飾演棋藝高超又自戀的西洋棋士班尼華茲（Benny Watts），他與貝絲從競爭對手到成為磨練棋藝的夥伴，與泰勒喬伊在片中有精彩對手戲。桑格斯特在《無神之境》就與史考特法蘭克合作過，在《后翼棄兵》中，他也延續了前作的小鬍子造型。

哈利梅林接連在Netflix作品中演出，擺脫「胖表哥」達力形象。（取材自豆瓣電影）

湯瑪士桑格斯特（左）與安雅泰勒喬伊在劇中有精彩的對手戲。（取材自豆瓣電影）

最近在Netflix電影《不死軍團》（The old Guard）中展現全新面貌的哈利梅林（Harry Melling）也在本片中飾演要角、西洋棋冠軍哈利貝爾提克（Harry Beltik）。哈利梅林小時候以飾演《哈利波特》（Harry Potter）裡哈利波特的胖表哥達力德思禮（Dudley Dursley）的形象深植人心，他雖然在《哈利波特》後瘦身有成且繼續演出不同作品，但都非賣座大片，直到2018年演出Netflix電影《西部老巴的故事》（The Ballad of Buster Scruggs）與2020年《不死軍團》和《神棄之地》（The Devil All the Time）後，完全擺脫童年形象的精湛演技，終於讓哈利翻紅。

瑪麗艾海勒（左）飾演貝絲的養母。（取材自豆瓣電影）

演員陣容還包括瑪麗艾海勒（Marielle Heller）飾演貝絲養母，較知名的作品為自導自演的《女孩愛愛日記》（The Diary of a Teenage Girl）；摩西絲英格拉姆（Moses Ingram）飾演貝絲的好友；在《小丑》（Joker）中飾演警察的比爾坎普（Bill Camp），則在片中飾演介紹貝絲進入西洋棋世界的孤兒院工友。