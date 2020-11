神劇「后翼棄兵」 看天才棋士逆轉人生

貝絲從小展現驚人的西洋棋天賦。(取材自豆瓣電影)

打造神劇《無神之境》(Godless)的史考特法蘭克(Scott Frank)再度在Netflix上推出迷你影集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit),這部總共七集的影集改編自美國 作家沃爾特特維斯(Walter Tevis)1983年出版的的同名小說,描述1950年代的一間孤兒院裡,9歲的小女孩貝絲(Beth Harmon)展現驚人的西洋棋天賦,開啟意想不到的成名之旅。這部由好萊塢女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)挑大梁的影集,已是她今年上映的第三部影視作品,前兩部分別為《艾瑪》(Emma)與《變種人》(The New Mutants)。此劇在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)上獲得100%新鮮度,在電影 資訊網站IMDb獲得8.9分,堪稱2020年末「神劇」之一。

神賜天分 難解心魔

「后翼棄兵」為西洋棋的一種開局方式,以犧牲皇后側翼的士兵來達成布局,而強勢的開局也是貝絲所擅長的。此片故事背景設定於美蘇冷戰時期,出生肯塔基州的主角貝絲,在擁有數學博士學位的母親自殺後,被送到孤兒院安置。9歲的貝絲在某次無意間看見孤兒院工友在下西洋棋後,對西洋棋產生了興趣,便常常到地下室找工友下棋,也逐漸展現她在西洋棋的高超天分。而工友也看見她的天賦,不但把所有功夫都教給她,還介紹她到孤兒院外與高中生對弈。

貝絲在孤兒院長大,並認了好友喬林(左)。(取材自豆瓣電影)

然而,貝絲也在這段期間開始對孤兒院強迫他們吃的「鎮靜劑」產生了依賴,也導致貝絲的棋路一度中斷。

直到貝絲15歲被領養之後,她才又有機會藉由參加比賽重拾西洋棋,驚人的天分也讓她在地區錦標賽就戰無不勝,很快就在西洋棋界打響了名號,一路挑戰到全美公開賽。不過,在追求她的夢想──打敗蘇聯第一棋手、成為世界西洋棋冠軍的同時,她卻仍逃不了對藥物的依賴,甚至還加上了酒癮。

女主角貝絲是六○年代西洋棋界中少數的女性。(取材自IMDb)

除此之外,貝絲也必須克服從小被父母親拋棄的童年陰影、處理她不太熟練的男女關係,並思考她無意間聽到卻深深影響她的一句話:「除了西洋棋,她還剩下什麼?」

貝絲能否透過西洋棋逆轉「被遺棄」的人生,成為棋盤上與自己生命中的「皇后」,是影集最大的看點。

希斯萊傑 無緣執導

這部描述了女性主義、西洋棋與酗酒及藥物成癮主題的小說,其實在2007年時就已經有了改編成影視作品的計畫,當時編劇艾倫史考特(Allan Scott)獲得了小說《后翼棄兵》的改編權,並找來已故男星「小丑」希斯萊傑(Heath Ledger)當導演,這原本會是希斯萊傑挑戰執導筒的處女作,女主角當時則預定是由美國女星艾倫佩姬(Ellen Page)飾演。不幸的是,隔年希斯萊傑逝世,拍片計畫也因此暫停,直到今年終於問世。

《后翼棄兵》強大的製作團隊也讓這部影集上映前就受到關注。與艾倫史考特合作編劇、並擔任導演的史考特法蘭克上一部Netflix作品《無神之境》曾在2018年入圍12項艾美獎,他擔任編劇的《羅根》(Logan)也被譽為是X戰警「金鋼狼」(Wolverine)系列電影中最棒的作品。

本片的製作人來頭也不小,威廉哈柏格(William Horberg)曾擔任電影《天才雷普利》(The Talented Mr. Ripley)、《冷山》(Cold Mountain)的製作人。

酗酒與藥物成癮的問題一直困擾著貝絲。(取材自豆瓣電影)

孤寂神童 安雅有感

除了製作團隊,演員陣容也有亮點。女主角安雅泰勒喬伊自從演出奈沙馬蘭(Night Shyamalan)執導的驚悚片《分裂》(Split)後爆紅,陸續演出了多部作品如以美國前總統歐巴馬(Barack Obama)為藍本的電影《巴瑞精神》(Barry)、居禮夫婦傳記電影《居禮夫人:放射永恆》(Radioactive)、X戰警系列電影《變種人》和珍奧斯丁同名小說改編電影《艾瑪》等,成為新生代備受注目的女演員之一。

泰勒喬伊在《后翼棄兵》中一改以往常見的黑色或金色長髮造型,成為俏麗紅色短髮的西洋棋神童,年僅24歲的她亦完美駕馭了六○年代的復古造型。泰勒喬伊曾在訪問中透露,自己拍完上一部電影《蘇活驚魂夜》(Last Night in Soho)後,只休息了一天,就立刻投入《后翼棄兵》的拍攝。

在拍片前完全沒接觸過西洋棋的泰勒喬伊,為了劇中大量的精采棋戰,也為下足了苦功,「從沒想過我一生中可以學到如此多西洋棋的知識,我很熱愛挑戰,這讓我充滿成就感,我完全愛上西洋棋」。

泰勒喬伊也透露,她非常能對貝絲的孤獨感同身受。這位在美國出生、阿根廷度過童年並在英國長大的新生代演員,曾在訪問中談到在年僅8歲只會說西班牙文的狀況下隨家人搬到倫敦居住,就學時曾遭受霸凌。「我在貝絲身上看到了許多自己的影子,她排解孤獨的方法是下棋,而我是演戲」。巧合的是,泰勒喬伊也是在16歲被星探發掘。

哈利 梅林 又一力作

因演出《移動迷宮》系列走紅的英國演員湯瑪士桑格斯特(Thomas Sangster),則在戲中飾演棋藝高超又自戀的西洋棋士班尼華茲(Benny Watts),他與貝絲從競爭對手到成為磨練棋藝的夥伴,與泰勒喬伊在片中有精彩對手戲。桑格斯特在《無神之境》就與史考特法蘭克合作過,在《后翼棄兵》中,他也延續了前作的小鬍子造型。

哈利梅林接連在Netflix作品中演出,擺脫「胖表哥」達力形象。(取材自豆瓣電影)

湯瑪士桑格斯特(左)與安雅泰勒喬伊在劇中有精彩的對手戲。(取材自豆瓣電影)

最近在Netflix電影《不死軍團》(The old Guard)中展現全新面貌的哈利梅林(Harry Melling)也在本片中飾演要角、西洋棋冠軍哈利貝爾提克(Harry Beltik)。哈利梅林小時候以飾演《哈利波特》(Harry Potter)裡哈利波特的胖表哥達力德思禮(Dudley Dursley)的形象深植人心,他雖然在《哈利波特》後瘦身有成且繼續演出不同作品,但都非賣座大片,直到2018年演出Netflix電影《西部老巴的故事》(The Ballad of Buster Scruggs)與2020年《不死軍團》和《神棄之地》(The Devil All the Time)後,完全擺脫童年形象的精湛演技,終於讓哈利翻紅。

瑪麗艾海勒(左)飾演貝絲的養母。(取材自豆瓣電影)

演員陣容還包括瑪麗艾海勒(Marielle Heller)飾演貝絲養母,較知名的作品為自導自演的《女孩愛愛日記》(The Diary of a Teenage Girl);摩西絲英格拉姆(Moses Ingram)飾演貝絲的好友;在《小丑》(Joker)中飾演警察的比爾坎普(Bill Camp),則在片中飾演介紹貝絲進入西洋棋世界的孤兒院工友。