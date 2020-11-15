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史恩康納萊 沒能看見的「蘇格蘭獨立」夢

娛樂新聞組
史恩康納萊2020年10月31日以90歲高齡離世。（取材自豆瓣電影）
史恩康納萊2020年10月31日以90歲高齡離世。（取材自豆瓣電影）

「終有一天…蘇格蘭人將會無所罣礙地擁抱『國家獨立』！」2020年10月31日，蘇格蘭傳奇男星──以初代《007》而成為影壇經典的──史恩康納萊爵士（Sir Sean Connery），在巴哈馬家中以90歲的高齡辭世。家人證實，史恩康納萊在2003年退休後，近年遭遇嚴重的失智症所苦，「幸好最後一段旅程如他所願…在不驚擾大家的狀態下，於睡夢中安詳離去。」死訊消息傳出，全球影視圈、甚至是美國總統川普，都紛紛發出了悼念「第一代龐德給我們的種種記憶」；但之中格外引人注意的悼詞，卻是來自於蘇格蘭政壇的致意，因為史恩康納萊生前不僅是全球最為知名的「蘇格蘭獨立運動支持者」；在獨派力量「蘇格蘭民族黨」（SNP）的發展與茁壯成熟中，史恩康納萊更曾扮演著相當重要卻也爭議的關鍵角色。

演紅英國特務 片酬資助蘇獨

史恩康納萊在成名作品《第七號情報員》（Dr. No，007系列的首部曲）中，飾演英國軍情六處的王牌特務詹姆斯龐德（James Bond），並成為經典傳奇。故事中來自蘇格蘭的007，是風流倜儻、拯救世界且又忠於大英帝國的王牌特務；但在現實中，蘇格蘭愛丁堡出身的史恩康納萊，自我的「國族認同」卻與007有著不盡相同的想像。

史恩康納萊演出第一代007，成為影史經典。（取材自豆瓣電影）
史恩康納萊演出第一代007，成為影史經典。（取材自豆瓣電影）

出身貧微的史恩康納萊，早年遊走社會底層，儘管後來憑著《007》而開始大紅大紫，但關於「被看不起」的早年記憶，卻對他造成了深遠影響──其中一部分的理由，讓史恩康納萊用《007》系列的片酬，成立了「蘇格蘭國際教育基金會」推動並支持終身學習；另一部分，則讓史恩康納萊成為了蘇格蘭民族主義者，並從1960年代就開始成為蘇格蘭民族黨的政黨金主之一。

在早年的自述中，史恩康納萊曾多次顯露出自己作為「蘇獨主義者」的立場，像是在1971年時他就曾公開主張：『在數百年的壓迫、被英格蘭欺負成「萬年老二」後，蘇格蘭終有一天必將脫離聯合王國！』微妙的是，該訪問正逢是《007：金剛鑽》（Diamonds Are Forever）的上映，這也是史恩康納萊的最後一部龐德電影。

史恩康納萊的公開表態，一方面與他個人的政治信仰有關；但另一部分，也正逢蘇格蘭民族主義在1970年代，因北海油田的再開發（1971年發現布倫特油田，兩年後又因贖罪日戰爭引爆第一次「石油危機」，而讓高開採成本的北海油田逆轉崛起），而與倫敦當局掀起的自治權與資源分配衝突。

不過由於當時的政治氣氛還不成熟，史恩康納萊又忙於影業生涯而長年旅居海外。

因此除了長期金援甫嶄露頭角的SNP外，影帝與政壇的交集並沒有非常明朗。

「生為蘇格蘭人 死為蘇格蘭魂」

一直到1990年──後來的「蘇獨教夫」薩孟德（Alex Salmond）──當選成為了SNP黨魁，才開始大力請求史恩康納萊、這位「全世界最知名蘇格蘭人」借助影響力。像是在1991年蘇格蘭地方選舉與1992年全國大選中，薩孟德都曾安排史恩康納萊在「政黨廣告」中震撼現身為SNP站台。

1999年，康納萊（右）和後來的「蘇獨教夫」薩孟德。 （路透）
1999年，康納萊（右）和後來的「蘇獨教夫」薩孟德。 （路透）

在紀念康納萊的訃聞中，薩孟德不斷強調：『有史恩康納萊這樣的「世界級面孔」，是讓現代蘇格蘭人重拾認同自信的關鍵之一。』特別是在1997年蘇格蘭憲政公投（同意成立「蘇格蘭議會」並授予新議會「稅收變更權」）中，康納萊的助陣宣傳，最終不僅大大擴張了蘇格蘭自治的權限，更也為日後的蘇格蘭獨立公投展開了序曲。

在蘇格蘭議會成立後，薩孟德領導的SNP影響力日增，並逐漸蠶食併吞了工黨在蘇格蘭的支持票倉──但成為「蘇獨形象代言人」的史恩康納萊，卻也開始成為英國中央政府的眼中釘。像是時任首相布萊爾（Tony Blair）的工黨政府，就曾多次批評史恩康納萊「長期躲在海外逃稅，根本也就不瞭解政治、也不尊重稅賦責任，有什麼資格煽動蘇格蘭政治？」但對此，史恩康納萊則不以為然的表示：「生為蘇格蘭人，死為蘇格蘭魂…出言關心故土，是我出生權利啦！」

2000年史恩康納萊因「卓越的影視成就」，而被英國女王伊莉莎白二世授勳為騎士。

康納萊欣然接受，因為蘇獨運動不滿的是英格蘭的上對下統治結構，尚不直接影響女王作為新國家元首的地位；但根據政壇的說法，史恩康納萊其實早在90年代就有多次封爵機會，『但因為工黨政府對他的「蘇獨立場」恨之入骨，所以才三番兩次封殺拖延』。

在早年的自述中，史恩康納萊曾多次顯露出自己作為「蘇獨主義者」的立場。（美聯社）
在早年的自述中，史恩康納萊曾多次顯露出自己作為「蘇獨主義者」的立場。（美聯社）

疑健康亮紅燈 缺席獨立公投

儘管史恩康納萊以「蘇獨頭號代言人」的形象知名於國際，但在2014年蘇格蘭獨立公投中，他卻令人意外地缺席投票──全案最終也以39萬票（10.6%）之差，遭到公民否決──儘管在選前選後，康納萊都曾以「獻聲」的方式鼓勵獨派支持者繼續奮鬥，「耐心耕耘！下一次的蘇格蘭，才有機會真正獨立。」但史恩康納萊的身體狀況出了問題、甚至罹患阿茲海默症的說法，卻也自此不脛而走。

2015年美網決賽，史恩康納萊（右）最後一次公開現身。（美聯社）
2015年美網決賽，史恩康納萊（右）最後一次公開現身。（美聯社）

史恩康納萊自此就鮮少有公開活動；比較微妙的是，與史恩康納萊關係密切的薩孟德，在2014公投失敗後也退下了SNP的第一線，之後更因遭到10多名女性前同事控訴「長期權勢性侵」而身敗名裂，儘管相關控訴最後多以證據不足結案，但被指控包庇性騷擾、長期知情但無視性平投訴的SNP，也因此遭到政治信任危機，第二次蘇獨公投的進程因此嚴重蒙塵。直到倫敦的保守黨政府因疫情與脫歐問題不斷政治自爆後，與薩孟德切割的SNP才能得以重新前進。

（取材自聯合新聞網「轉角24小時」）

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