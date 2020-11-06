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007終於證實是她！非裔萊珊娜林奇 壓力大到刪社群

娛樂新聞組／綜合報導
萊珊娜林奇扮演的女探員，確定將是正宗龐德片集第一位黑人女性007。（取材自imdb）
萊珊娜林奇扮演的女探員，確定將是正宗龐德片集第一位黑人女性007。（取材自imdb）

因為新冠肺炎疫情影響，原定是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的最後一部龐德片「007生死交戰」（No Time to Die）確定今年內無法上映、將延後到至少明年4月上旬才會登場，為延續影片的話題熱度，部分勁爆情節也隨之曝光，其中之一就是，非裔女星萊珊娜林奇（Lashana Lynch）確定將扮演史上第一位非白人的007，也是第一位女性007。

其實去年已經有風聲傳出可能會出現「女龐德」，不過這讓不少影迷不滿，有些人甚至對萊珊娜林奇批評到近乎霸凌，認為小說原作龐德本來就被設定為白人男性，如果硬要改成女性以及非裔，乾脆另創新角色就好。

不過根據故事發展，萊珊娜林奇扮演的情報員是在龐德離開後才繼承007這個代號，並非直接取代龐德，在龐德回歸後，萊珊娜林奇與他的互動和最後007由誰確定繼續，觀眾還是要看片才能得到答案。

面對外界評論，萊珊娜林奇對此倒顯得樂觀：「我只不過是非裔女性之一，如果換別的非裔女星來飾演，一樣會引發這些反應、招來這些攻擊和霸凌。」

萊珊娜林奇直言確實有不小壓力：「我試過在某個星期，刪除了自己的社交app（應用程式），整天只冥想，除了家人以外不見其他人，也安慰自己，那些激進的批評不是針對我個人。」

「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。（取材自imdb）
「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。（取材自imdb）
萊珊娜林奇將成為第一位女性007。（路透）
萊珊娜林奇將成為第一位女性007。（路透）

龐德 非裔 霸凌

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