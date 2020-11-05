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裘莉邀劇組來家作客 導演讚她親民 泳池超大玩得盡興

娛樂新聞組╱綜合報導
安琪莉娜裘莉(左)在「愛麗絲與夢幻島」拍攝時超級親民，還招待劇組進家門。（圖：甲上提供）
安琪莉娜裘莉(左)在「愛麗絲與夢幻島」拍攝時超級親民，還招待劇組進家門。（圖：甲上提供）

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）近期帶來新作「愛麗絲與夢幻島」（Come Away），她笑稱原本工作繁忙，但實在太喜歡劇本，再加上劇組願意前往洛杉磯拍攝，讓她願意接下該片，導演布蘭達查普曼（Brenda Chapman）也大讚裘莉為人和善，讓整個拍攝過程彷彿電影中的冒險故事一樣，她說：「裘莉非常和善，她邀請我們與她的小孩一起去遊樂場玩，還給了我們一張無限暢玩的卡，她甚至邀請我們去她家，她家裡有個超大的游泳池讓大家玩得很盡興。」意外透露出安潔莉娜裘莉平易近人的一面。

「愛麗絲與夢幻島」橫跨英美拍攝，片中許多英國的拍攝場景，就連大半輩子都住在倫敦的大衛歐格沃（David Ogilvy）都從未見過，他說：「這部電影讓我見識許多前所未見的倫敦面貌，甚至比我迄今為止造訪過的還多。」其中一場戲在一個名叫畫廊室的地方拍攝，正是當年寶嘉康蒂（Pocahontas）造訪英國時走過之處，還有一場大衛歐格沃與米高肯恩（Michael Caine）在又小又舊的酒吧對戲，那間酒吧有近兩百年的悠久歷史，此外大衛歐格沃坦言：「讓我最印象深刻的是拘留所，那是罪犯被送往澳洲前拘留的地方，它既老舊又發霉，每個劇組人員隔一陣子都要上樓呼吸新鮮空氣再繼續拍，真是逼真又恐怖的地方。」

片中靈魂人物「愛麗絲」與「彼得潘」的造型更是精心打造，導演布蘭達查普曼透露愛麗絲的藍色洋裝與圍裙、彼得潘的綠帽與服裝都是純手工縫製，她說：「我們要讓這兩個家喻戶曉的童話人物，同時具有新鮮感和現實性；愛麗絲的兔子娃娃和鈴鐺都是源自於她的母親，而彼得潘的眼鏡和夢幻島地圖，則象徵著他無窮的好奇心和想像力，每一個細節都有寓意。」

裘莉 導演 電影

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