法官：打老婆是真的…強尼戴普告英媒誹謗敗訴

強尼戴普(左)和安柏赫德的離婚風波，搞得彼此形象俱傷。(路透資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）在夏天於倫敦 法庭上互相攻擊，爆出過往彼此一堆醜事，曾讓外界看得眼花撩亂。不過強尼戴普狀告英國 「太陽報」誹謗，將他冠上「會打老婆的人」汙名，並否認自己是會毆妻的家暴 男，英國法庭已判他敗訴，他的律師團隊表現不服，極可能再上訴，看似赢了面子的安柏赫德，透過律師表示並不訝異，會在下一輪攻防戰中提出更多鐵證。

綜合外電報導，英國高等法院稍早前做出裁決，法官認定強尼戴普曾對安柏赫德家暴12次，判決他敗訴。強尼戴普律師代他表達不滿，認為判決「有悖常理」與「莫名其妙」，一定會上訴到底。

曾是好萊塢票房巨星的強尼戴普，和安柏赫德鬧僵後事業、形象大跌，連代表作「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列都想換人重啟。雖然安珀也被揭露「心機女」面目，可是英國法庭並未扭轉他的「家暴」負面形象，恐沒那麼容易在好萊塢再度翻紅。

太陽報先前報導，強尼戴普在與前妻安柏赫德的兩年不穩定婚姻中對她施暴。他為此對太陽報發行商「新聞集團報業」（NGN）及文章作者提告。

英國倫敦高等法院法官尼可日前駁回強尼戴普的告訴，指稱「太陽報」的文章已被證明「大致屬實」。

他說，儘管強尼戴普已證明提出誹謗訴訟的必要要素，但被告（新聞集團報業）也證實，他們的刊登內容大致屬實。

「太陽報」對此裁決表示歡迎，並稱報社「逾20年來為家暴受害者挺身而出並發聲」、「永遠不能讓家暴受害者遭噤聲，我們感謝法官的謹慎考量及安柏赫德出庭作證的勇氣」。