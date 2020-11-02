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遺孀透露 史恩康納萊晚年為失智症所苦

娛樂新聞組／綜合報導
史恩康納萊(中)與兒子傑森(右)、兒子伴侶費歐娜(左)去年89歲的慶生合照，是他最後一張公開照片。（取材自推特）
史恩康納萊(中)與兒子傑森(右)、兒子伴侶費歐娜(左)去年89歲的慶生合照，是他最後一張公開照片。（取材自推特）

英國巨星史恩康納萊（Sean Connery）近日於睡夢中離世，享耆壽90歲。他91歲的遺孀羅奎布魯恩（Micheline Roquebrune）透露，史恩康納萊晚年受失智症所苦。

羅奎布魯恩接受「週日郵報」（Mail on Sunday）訪問時說，史恩康納萊在家人環繞下，在睡夢中平靜逝世，「我一直在他身邊，他就這樣悄然離世。」

羅奎布魯恩並說，「史恩康納萊患失智症，這個病症折磨著他。他的最後願望成真，那就是平平靜靜離開人世。…那不是他該過的生活，他生前已無法表達自己。」

史恩康納萊以飾演007系列電影第一代龐德（James Bond）情報員著稱，據英媒「BBC」報導，史恩康納萊生前的最後照片也同時在網路上瘋傳。去年他的兒子傑森與伴侶費歐娜曾為他慶生過89歲生日，費歐娜當時也將照片PO在推特上，只見史恩康納萊表情依舊俏皮，狀態不錯，人生最後一段時光過得相當愜意快樂。

傑森也透過「BBC」回應，「父親過世後，很多人圍繞在巴哈馬悼念他，我們還在接受這一重大事件，雖然這是很突然發生的，但我父親已經生病了一段時間，對很多認識及愛我父親的人來說，這是悲慘的一天，世界上所有享受他精湛演技、並視為美好禮物的人來說，也是極為可悲的損失。」傑森並表示，等新冠肺炎疫情結束，他們會舉行一場私人葬禮，隨後也會辦公開追思會。

史恩康納萊 失智 疫情

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