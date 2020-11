疫情衝擊 迪士尼樂園音樂劇回不去了？

迪士尼樂園人山人海的榮景,短期內難以復見。(路透)

受新冠肺炎疫情影響,園區早已關閉多個月的迪士尼加州 冒險樂園(Disney California Adventure)10月下旬宣布,受遊客喜愛的兩部音樂劇「回不去了」,資遣200多名演員。在太平洋的彼端,日本東京迪士尼樂園夏季已重新開園迎賓,但音樂劇《米奇魔法音樂世界》(Mickey’s Magical Music World)依舊停演;反觀東京讀賣樂園(Yomiuriland)「疫」想天開,推出「娛樂工作度假」(amusement workation)方案,希望吸引遠距工作者到園區內辦公,彌補遊客銳減的營運缺口。

超過200名迪士尼樂園的表演工作者上月接獲電子郵件,得知動畫《米老鼠群星會》(House of Mouse)改編的現場表演音樂劇《米奇和魔法地圖》(Mickey and the Magical Map),以及廣受小朋友喜愛的音樂劇《冰雪奇緣》(Frozen: Live at the Hyperion)不會再回歸主題樂園的表演舞台。

迪士尼樂園的招牌玩偶米奇與米妮逗弄小女孩。(路透)

迪士尼解釋,這是基於樂園受疫情影響,難以確定何時得以開園迎賓所做的艱困決定。

《米奇和魔法地圖》自從2013年開演以來,成為繼《卡通城》(Toontown)之後,最膾炙人口且吸引親子家庭遊客喜愛的戶外音樂饗宴,不僅能聽到耳熟能詳的迪士尼經典歌曲,也能見到最受大朋友與小朋友喜愛的迪士尼主角們,輪番上台載歌載舞。

《冰雪奇緣》則在同名動畫系列電影釋出,艾莎(Elsa)與安娜(Anna)成為新世代小女孩的夢想公主類型之後,於2016年正式取代歌舞奇幻性質的《阿拉丁》(Aladdin),成為迪士尼加州冒險樂園最熱門的音樂劇表演。

《米奇和魔法地圖》的粉絲對於音樂劇無限期停演感到惋惜與不捨;一名推特使用者寫道:「214名演員接獲詳細消息,得知這兩場秀不會繼續在迪士尼加州冒險樂園演出」;另有人寫道:「期待樂園營運恢復正常,也希望這兩場音樂劇能夠回歸。」

米奇和魔法地圖。(取材自維基百科)

這已經不是迪士尼受疫情影響後首次裁員,華特迪士尼公司(Walt Disney Company)10月初不敵疫情衝擊,資遣「迪士尼樂園體驗和產品部」的2萬8000名員工。

加州迪士尼 仍開不了門

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示,加州在入秋的現階段,「不急著」將重啟營運的防疫 指南發給迪士尼樂園。紐森採取保守的防疫對策,並解釋勒令迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園等加州所有主題樂園繼續暫停開放的原因,是基於「公共衛生與健康優先的原則」。

迪士尼首席醫護官員反駁紐森的聲明,認為佛州的迪士尼樂園可以在遵守防疫規定的情況下重啟營運,為何迪士尼加州冒險園就不行。

迪士尼與加州地方政府在能否重啟營運的討論上,針鋒相對且僵持不下,迪士尼遂將此次大規模裁員歸咎於加州政府的防疫決策。加州迪士尼樂園度假區總裁波特洛克(Ken Potrock)坦言,對目前的情況感到失望。

佛州重啟了 音樂劇大減

佛州迪士尼樂園7月獲准重新開門迎賓,且在許多方面逐漸放寬嚴謹的規範。佛州奧蘭多的「華特迪士尼世界度假區」(Walt Disney World Resort)兩大熱門主題表演:「動物王國」(Animal Kingdom)的《海底總動員音樂劇》(Finding Nemo Musical),以及「迪士尼好萊塢夢工場」(Disney’s Hollywood Studios)的《小美人魚航行》(Voyage of the Little Mermaid)依舊暫停開放。不過,目前最受小女孩們喜愛的《冰雪奇緣:歡唱盛會》(A Frozen Sing-Along Celebration)音樂劇,已經重新在維持社交距離、戴口罩等嚴格的防疫規定之下,重新開門迎賓。

東京迪士尼「美女與野獸」園區的工作人員戴著口罩招呼遊客。(歐新社)

東京迪士尼 音樂劇也延

在太平洋彼端,日本東京迪士尼樂園(Tokyo Disneyland)及東京迪士尼海洋(Tokyo DisneySea)7月已重新開放。然而,音樂劇《米奇魔法音樂世界》(Mickey's Magical Music World)仍未決定重新開演的日期。《米奇魔法音樂世界》原本在東京迪士尼樂園室內劇場「奇幻樂園森林劇院」(Fantasyland Forest Theatre)演出,整個劇場區域彷彿茂密森林,不時可見到身旁的壁畫中,有迪士尼動畫故事中的動物們穿梭其中。

日讀賣樂園 變身辦公室

同樣受到新冠肺炎疫情影響,坐落東京西部郊區的水陸雙樂園「讀賣樂園」則在疫情遊客人數銳減的營運困境之下發揮創意,推出「娛樂工作度假」套裝方案,出租摩天輪車廂或池畔躺椅,讓沒有同事陪伴的遠距工作者得以在園區內工作,增添工作樂趣。

入園的遠距工作者可選擇在有桌椅的池畔「工作亭」(work booth)辦公,若這樣還不過癮,還能搭乘摩天輪轉換心境,即便在高空中,仍有無線網路可處理公務。

遠距辦公者下班後,可使用幾乎所有園內設施,包括雲霄飛車,但為了防疫,園方鼓勵人們不要尖叫。

讀賣樂園開放園區池畔躺椅讓遠距工作者辦公。(取材自讀賣樂園官網)

邊玩邊防疫 尖叫放心裡

鼓勵遊客「在心裡尖叫就好」的防疫規定,由「日本東西部主題樂園協會」(East and West Japan Theme Park Associations)制定,協會成員包括日本環球影城(Universal Studios Japan)和東京迪士尼樂園(Tokyo Disneyland);讀賣樂園雖然沒有強制遊客戴口罩,但還是會熱心提醒遊客注意。