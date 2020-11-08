疫情衝擊 迪士尼樂園音樂劇回不去了？

迪士尼樂園人山人海的榮景，短期內難以復見。（路透）

受新冠肺炎疫情影響，園區早已關閉多個月的迪士尼加州 冒險樂園（Disney California Adventure）10月下旬宣布，受遊客喜愛的兩部音樂劇「回不去了」，資遣200多名演員。在太平洋的彼端，日本東京迪士尼樂園夏季已重新開園迎賓，但音樂劇《米奇魔法音樂世界》（Mickey’s Magical Music World）依舊停演；反觀東京讀賣樂園（Yomiuriland）「疫」想天開，推出「娛樂工作度假」（amusement workation）方案，希望吸引遠距工作者到園區內辦公，彌補遊客銳減的營運缺口。

超過200名迪士尼樂園的表演工作者上月接獲電子郵件，得知動畫《米老鼠群星會》（House of Mouse）改編的現場表演音樂劇《米奇和魔法地圖》（Mickey and the Magical Map），以及廣受小朋友喜愛的音樂劇《冰雪奇緣》（Frozen: Live at the Hyperion）不會再回歸主題樂園的表演舞台。

迪士尼樂園的招牌玩偶米奇與米妮逗弄小女孩。（路透）

迪士尼解釋，這是基於樂園受疫情影響，難以確定何時得以開園迎賓所做的艱困決定。

《米奇和魔法地圖》自從2013年開演以來，成為繼《卡通城》（Toontown）之後，最膾炙人口且吸引親子家庭遊客喜愛的戶外音樂饗宴，不僅能聽到耳熟能詳的迪士尼經典歌曲，也能見到最受大朋友與小朋友喜愛的迪士尼主角們，輪番上台載歌載舞。

《冰雪奇緣》則在同名動畫系列電影釋出，艾莎（Elsa）與安娜（Anna）成為新世代小女孩的夢想公主類型之後，於2016年正式取代歌舞奇幻性質的《阿拉丁》（Aladdin），成為迪士尼加州冒險樂園最熱門的音樂劇表演。

《米奇和魔法地圖》的粉絲對於音樂劇無限期停演感到惋惜與不捨；一名推特使用者寫道：「214名演員接獲詳細消息，得知這兩場秀不會繼續在迪士尼加州冒險樂園演出」；另有人寫道：「期待樂園營運恢復正常，也希望這兩場音樂劇能夠回歸。」

米奇和魔法地圖。（取材自維基百科）

這已經不是迪士尼受疫情影響後首次裁員，華特迪士尼公司（Walt Disney Company）10月初不敵疫情衝擊，資遣「迪士尼樂園體驗和產品部」的2萬8000名員工。

加州迪士尼 仍開不了門

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州在入秋的現階段，「不急著」將重啟營運的防疫 指南發給迪士尼樂園。紐森採取保守的防疫對策，並解釋勒令迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園等加州所有主題樂園繼續暫停開放的原因，是基於「公共衛生與健康優先的原則」。

迪士尼首席醫護官員反駁紐森的聲明，認為佛州的迪士尼樂園可以在遵守防疫規定的情況下重啟營運，為何迪士尼加州冒險園就不行。

迪士尼與加州地方政府在能否重啟營運的討論上，針鋒相對且僵持不下，迪士尼遂將此次大規模裁員歸咎於加州政府的防疫決策。加州迪士尼樂園度假區總裁波特洛克（Ken Potrock）坦言，對目前的情況感到失望。

佛州重啟了 音樂劇大減

佛州迪士尼樂園7月獲准重新開門迎賓，且在許多方面逐漸放寬嚴謹的規範。佛州奧蘭多的「華特迪士尼世界度假區」（Walt Disney World Resort）兩大熱門主題表演：「動物王國」（Animal Kingdom）的《海底總動員音樂劇》（Finding Nemo Musical），以及「迪士尼好萊塢夢工場」（Disney’s Hollywood Studios）的《小美人魚航行》（Voyage of the Little Mermaid）依舊暫停開放。不過，目前最受小女孩們喜愛的《冰雪奇緣：歡唱盛會》（A Frozen Sing-Along Celebration）音樂劇，已經重新在維持社交距離、戴口罩等嚴格的防疫規定之下，重新開門迎賓。

東京迪士尼「美女與野獸」園區的工作人員戴著口罩招呼遊客。（歐新社）

東京迪士尼 音樂劇也延

在太平洋彼端，日本東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）及東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）7月已重新開放。然而，音樂劇《米奇魔法音樂世界》（Mickey's Magical Music World）仍未決定重新開演的日期。《米奇魔法音樂世界》原本在東京迪士尼樂園室內劇場「奇幻樂園森林劇院」（Fantasyland Forest Theatre）演出，整個劇場區域彷彿茂密森林，不時可見到身旁的壁畫中，有迪士尼動畫故事中的動物們穿梭其中。

日讀賣樂園 變身辦公室

同樣受到新冠肺炎疫情影響，坐落東京西部郊區的水陸雙樂園「讀賣樂園」則在疫情遊客人數銳減的營運困境之下發揮創意，推出「娛樂工作度假」套裝方案，出租摩天輪車廂或池畔躺椅，讓沒有同事陪伴的遠距工作者得以在園區內工作，增添工作樂趣。

入園的遠距工作者可選擇在有桌椅的池畔「工作亭」（work booth）辦公，若這樣還不過癮，還能搭乘摩天輪轉換心境，即便在高空中，仍有無線網路可處理公務。

遠距辦公者下班後，可使用幾乎所有園內設施，包括雲霄飛車，但為了防疫，園方鼓勵人們不要尖叫。

讀賣樂園開放園區池畔躺椅讓遠距工作者辦公。（取材自讀賣樂園官網）

邊玩邊防疫 尖叫放心裡

鼓勵遊客「在心裡尖叫就好」的防疫規定，由「日本東西部主題樂園協會」（East and West Japan Theme Park Associations）制定，協會成員包括日本環球影城（Universal Studios Japan）和東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）；讀賣樂園雖然沒有強制遊客戴口罩，但還是會熱心提醒遊客注意。