最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…

寶嘉康蒂在史實中是年僅11歲的小女孩，在《風中奇緣》裡則成了成年人。（取材自IMDb）

迪士尼 動畫經過1980年代的低潮期，於1990年代初期迎來了成績亮眼的「文藝復興」，尤其《小美人魚》（The Little Mermaid）、《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）及《獅子王》（The Lion King）賣座一部比一部成長，又都在奧斯卡 金像獎上頗有斬獲，《美女與野獸》更極難得以卡通動畫之姿提名了最佳影片，迪士尼上上下下都感到振奮，也都期望再次締造類似的佳績，因此，他們決定拍攝一部以北美本土傳誦後世著名史實為藍本的史詩卡通《風中奇緣》（Pocahontas），認為這樣的題材應會再次得到奧斯卡的青睞，也許有機會成為第二部入圍奧斯卡最佳影片的長篇動畫。

改編自史實 卻成致命傷

這種雄心不難理解，也不一定只是妄想，因為奧斯卡就曾經大大肯定描述美國原住民的西部歷史影片《與狼共舞》（Dances with Wolves），然而迪士尼動畫最精彩的特色之一，就在奇幻華麗的場面，奪目程度不比真人歌舞大片遜色，但歷史電影最忌諱過度加油添醋、嚴重失真，果真迪士尼在發展這部大片的過程中，碰上不少難題，光是過去動畫片的主角身旁通常都會有擬人化的動物或是像《美女與野獸》裡遭到詛咒變成的鍋碗瓢盤，他們不但會說人話也會唱歌，可是在歷史故事中，出現會講話的動物就是很奇怪。

迪士尼動畫少不了逗趣可愛的動物。（取材自IMDb）

被迪士尼高層慧眼相中的史實是，英國人約翰史密斯（John Smith）到了美洲大陸，差點被原住民處決，而此時一位原住民小女孩衝出來，用身體護著他，先阻止了族人對他不利，再說服他們放他自由， 這個女孩是酋長的女兒，小名叫寶嘉康蒂（Pocahontas）。

不過，此事是否真的發生，還有不少爭議。此外，根據考證的結果，寶嘉康蒂碰上約翰史密斯時，彼此的年紀應該是11歲和28歲，且約翰史密斯矮小、穿著打扮不太吸睛，兩者之間要迸出戀愛火花，真的是沒有可能，

然而迪士尼的公主系列卡通，愛情是個很重要的部分，所以在改編之後，寶嘉康蒂與約翰史密斯變成年齡相仿的一對年輕人，談了一場宛如羅密歐與茱麗葉的淒美戀愛，迪士尼唯一不敢的是讓結局變成兩人從此過著幸福快樂的生活，史上頭一遭，長篇卡通的主角有了不圓滿的收場。

《風中奇緣》男女主角的浪漫戀情，歷史上並未發生。（取材自IMDb）

萬人首映會 大作寄厚望

當時迪士尼對此片之重視程度，可能非觀眾所能想像，這片籌拍時，《獅子王》也在進度中，大老闆傑佛瑞凱森柏（Jeffrey Katzenberg）擺明了史詩動畫才是被寄予厚望的大作，把最好的人手都調過來做這部片，只把《獅子王》看成二軍，沒想到世事常出人意表，本來沒特別被看重的《獅子王》竟然出奇的叫好叫座，甚至成為全美年度票房冠軍、壓倒一堆真人大片，使得迪士尼本來就更在意的史詩動畫更是只許更成功不能倒退。

北美原住民是《風中奇緣》的重要元素。（取材自IMDb）

1990年代的迪士尼動畫強片，往往在正式上映前，主打的歌曲觀眾已琅琅上口，史詩動畫也有一首主題曲，叫做《Colors of the Wind》，是片中寶嘉康蒂歌頌萬物大地的心聲，迪士尼找來美國小姐出身的黑人美艷歌后凡妮莎威廉斯（Vanessa Williams）演唱流行版，預先炒熱聲勢，被看好有機會複製前一年暑假《獅子王》的驚人佳績。

迪士尼為了再造話題，特別計畫在紐約中央公園的大草坪，架好超大銀幕、準備音響設備，舉行萬人首映會，當時創下最多人一起欣賞首映的紀錄，據傳他們根本沒有備用計畫，倘若天公不作美、下起雨來，也不知道將要如何應變，還好當日天氣沒有太過惡劣，大家順利的看完整部影片。

值得一提的是，《風中奇緣》的中文譯名由來，是因為迪士尼的經典動畫之一《仙履奇緣》（Cinderella）在台灣 票房奇佳，甚至數度重映，因此當時首次在台灣設立分公司的迪士尼，依循前例，將此片定名為《風中奇緣》。

豪華配音群 卻輸獅子王

《風中奇緣》的配音卡司相較迪士尼其他動畫，堪稱搶眼至極，男主角竟然找了當年紅透半邊天的梅爾吉勃遜（Mel Gibson），其他原住民主角都是用真正的原住民演員來獻聲，就連年輕水手配角，都是那時也算小有名氣的克里斯汀貝爾（Christian Bale）。中文版更是不得了，香港天王劉德華一人包辦男主角的國、粵雙語版本，女主角國語版由人氣歌后辛曉琪獻聲，話題性也不同凡響。

梅爾吉勃遜為《風中奇緣》男主角配音。（取材自豆瓣電影）

有趣的是，梅爾在《風中奇緣》首開金口唱歌，那首《If I Never Knew You》是男女主角的浪漫對唱，可惜試映時的兒童反應是「太沉悶」，成人則覺得「太鬱悶」，迪士尼乾脆把整首歌剪掉，所以當年的戲院公映版本聽不到這首歌。

無緣拿大獎 險一蹶不振

萬眾矚目之下，《風中奇緣》終於上映，不料北美雖然還有登上冠軍寶座，總票房卻僅《獅子王》的一半不到，相當不如預期。根據調查，《風中奇緣》題材太嚴肅，部分小朋友無法被吸引，而影評人也大都認為這部史實改編的動畫，迪士尼拍來綁手綁腳，在忠於歷史和發揮奇想之間，難以達到平衡，給予的分數還不及《獅子王》。到最後，奧斯卡金像獎上，《風中奇緣》並沒能再提名最佳影片，倒是音樂部分維持迪士尼動畫一貫的高水準，再度抱回兩座小金人。

《風中奇緣》的票房與獎項表現，固然不如迪士尼之前的期待，和《獅子王》比起來亦顯得遜色，真正的警訊則是迪士尼1990年代前期的長篇動畫片「文藝復興」就此暫時打住，接下來兩、三年的年度動畫都沒能重振雄風，直到《花木蘭》（Mulan）、《泰山》（Tarzan）才又勉強扳回一些顏面。