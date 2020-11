最寄厚望的公主電影 卻讓迪士尼一度一蹶不振…

寶嘉康蒂在史實中是年僅11歲的小女孩,在《風中奇緣》裡則成了成年人。(取材自IMDb)

迪士尼 動畫經過1980年代的低潮期,於1990年代初期迎來了成績亮眼的「文藝復興」,尤其《小美人魚》(The Little Mermaid)、《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)及《獅子王》(The Lion King)賣座一部比一部成長,又都在奧斯卡 金像獎上頗有斬獲,《美女與野獸》更極難得以卡通動畫之姿提名了最佳影片,迪士尼上上下下都感到振奮,也都期望再次締造類似的佳績,因此,他們決定拍攝一部以北美本土傳誦後世著名史實為藍本的史詩卡通《風中奇緣》(Pocahontas),認為這樣的題材應會再次得到奧斯卡的青睞,也許有機會成為第二部入圍奧斯卡最佳影片的長篇動畫。

改編自史實 卻成致命傷

這種雄心不難理解,也不一定只是妄想,因為奧斯卡就曾經大大肯定描述美國原住民的西部歷史影片《與狼共舞》(Dances with Wolves),然而迪士尼動畫最精彩的特色之一,就在奇幻華麗的場面,奪目程度不比真人歌舞大片遜色,但歷史電影最忌諱過度加油添醋、嚴重失真,果真迪士尼在發展這部大片的過程中,碰上不少難題,光是過去動畫片的主角身旁通常都會有擬人化的動物或是像《美女與野獸》裡遭到詛咒變成的鍋碗瓢盤,他們不但會說人話也會唱歌,可是在歷史故事中,出現會講話的動物就是很奇怪。

迪士尼動畫少不了逗趣可愛的動物。(取材自IMDb)

被迪士尼高層慧眼相中的史實是,英國人約翰史密斯(John Smith)到了美洲大陸,差點被原住民處決,而此時一位原住民小女孩衝出來,用身體護著他,先阻止了族人對他不利,再說服他們放他自由, 這個女孩是酋長的女兒,小名叫寶嘉康蒂(Pocahontas)。

不過,此事是否真的發生,還有不少爭議。此外,根據考證的結果,寶嘉康蒂碰上約翰史密斯時,彼此的年紀應該是11歲和28歲,且約翰史密斯矮小、穿著打扮不太吸睛,兩者之間要迸出戀愛火花,真的是沒有可能,

然而迪士尼的公主系列卡通,愛情是個很重要的部分,所以在改編之後,寶嘉康蒂與約翰史密斯變成年齡相仿的一對年輕人,談了一場宛如羅密歐與茱麗葉的淒美戀愛,迪士尼唯一不敢的是讓結局變成兩人從此過著幸福快樂的生活,史上頭一遭,長篇卡通的主角有了不圓滿的收場。

《風中奇緣》男女主角的浪漫戀情,歷史上並未發生。(取材自IMDb)

萬人首映會 大作寄厚望

當時迪士尼對此片之重視程度,可能非觀眾所能想像,這片籌拍時,《獅子王》也在進度中,大老闆傑佛瑞凱森柏(Jeffrey Katzenberg)擺明了史詩動畫才是被寄予厚望的大作,把最好的人手都調過來做這部片,只把《獅子王》看成二軍,沒想到世事常出人意表,本來沒特別被看重的《獅子王》竟然出奇的叫好叫座,甚至成為全美年度票房冠軍、壓倒一堆真人大片,使得迪士尼本來就更在意的史詩動畫更是只許更成功不能倒退。

北美原住民是《風中奇緣》的重要元素。(取材自IMDb)

1990年代的迪士尼動畫強片,往往在正式上映前,主打的歌曲觀眾已琅琅上口,史詩動畫也有一首主題曲,叫做《Colors of the Wind》,是片中寶嘉康蒂歌頌萬物大地的心聲,迪士尼找來美國小姐出身的黑人美艷歌后凡妮莎威廉斯(Vanessa Williams)演唱流行版,預先炒熱聲勢,被看好有機會複製前一年暑假《獅子王》的驚人佳績。

迪士尼為了再造話題,特別計畫在紐約中央公園的大草坪,架好超大銀幕、準備音響設備,舉行萬人首映會,當時創下最多人一起欣賞首映的紀錄,據傳他們根本沒有備用計畫,倘若天公不作美、下起雨來,也不知道將要如何應變,還好當日天氣沒有太過惡劣,大家順利的看完整部影片。

值得一提的是,《風中奇緣》的中文譯名由來,是因為迪士尼的經典動畫之一《仙履奇緣》(Cinderella)在台灣 票房奇佳,甚至數度重映,因此當時首次在台灣設立分公司的迪士尼,依循前例,將此片定名為《風中奇緣》。

豪華配音群 卻輸獅子王

《風中奇緣》的配音卡司相較迪士尼其他動畫,堪稱搶眼至極,男主角竟然找了當年紅透半邊天的梅爾吉勃遜(Mel Gibson),其他原住民主角都是用真正的原住民演員來獻聲,就連年輕水手配角,都是那時也算小有名氣的克里斯汀貝爾(Christian Bale)。中文版更是不得了,香港天王劉德華一人包辦男主角的國、粵雙語版本,女主角國語版由人氣歌后辛曉琪獻聲,話題性也不同凡響。

梅爾吉勃遜為《風中奇緣》男主角配音。(取材自豆瓣電影)

有趣的是,梅爾在《風中奇緣》首開金口唱歌,那首《If I Never Knew You》是男女主角的浪漫對唱,可惜試映時的兒童反應是「太沉悶」,成人則覺得「太鬱悶」,迪士尼乾脆把整首歌剪掉,所以當年的戲院公映版本聽不到這首歌。

無緣拿大獎 險一蹶不振

萬眾矚目之下,《風中奇緣》終於上映,不料北美雖然還有登上冠軍寶座,總票房卻僅《獅子王》的一半不到,相當不如預期。根據調查,《風中奇緣》題材太嚴肅,部分小朋友無法被吸引,而影評人也大都認為這部史實改編的動畫,迪士尼拍來綁手綁腳,在忠於歷史和發揮奇想之間,難以達到平衡,給予的分數還不及《獅子王》。到最後,奧斯卡金像獎上,《風中奇緣》並沒能再提名最佳影片,倒是音樂部分維持迪士尼動畫一貫的高水準,再度抱回兩座小金人。

《風中奇緣》的票房與獎項表現,固然不如迪士尼之前的期待,和《獅子王》比起來亦顯得遜色,真正的警訊則是迪士尼1990年代前期的長篇動畫片「文藝復興」就此暫時打住,接下來兩、三年的年度動畫都沒能重振雄風,直到《花木蘭》(Mulan)、《泰山》(Tarzan)才又勉強扳回一些顏面。