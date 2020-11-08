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時尚大師皮爾卡登 接班人藏在紀錄片裡

娛樂新聞組
《皮爾卡登：迷戀未來的人》記錄了皮爾卡登打造時尚帝國的過程。（取材自IMDb）
《皮爾卡登：迷戀未來的人》記錄了皮爾卡登打造時尚帝國的過程。（取材自IMDb）

描述皮爾卡登精彩一生的紀錄電影《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cradin）今年上映，富可敵國的皮爾卡登，單是品牌價值即高達10億歐元（約11億9200萬美元），而他在片中數度出現的姪孫、目前掌管巴黎總部的義大利建築師羅德里哥巴西利卡提（Rodrigo Basilicati），據悉就是他時尚帝國的首席接班人。

皮爾卡登在時尚產業的影響力之大，從首映會不畏新冠疫情仍堅持在巴黎夏特雷劇院（Theatre du Chatelet）盛大舉行、高齡98歲的皮爾卡登戴著口罩出席、該片雙導演大衛艾伯索（P. David Ebersole）和陶德休斯（Todd Hughes）也遠從美國赴法國出席，就可以看得出來。

高齡95歲的皮爾卡登（左）戴著口罩出席電影首映會。（圖：海鵬提供）
高齡95歲的皮爾卡登（左）戴著口罩出席電影首映會。（圖：海鵬提供）

時裝平民化 捧紅巨星

《皮爾卡登：迷戀未來的人》回顧了皮爾卡登從事時裝和藝術設計70年的人生、事業與愛情。片中不僅敘述他如何以高級訂製服起家、如何拓展全球成衣市場、如何斜槓家居日用品業設計，甚至在功成名就後如何力捧搖滾巨星艾利斯庫柏（Alice Cooper）、黑珍珠名模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、好萊塢巨星莎朗史東（Sharon Stone）以及表演藝術產業。更大膽指出一切的轉捩關鍵是，他當年因為倡導時裝平民化而遭巴黎時裝公會逐出門戶，意外讓他轉向亞洲市場，開創了日本、中國甚至在蘇聯富可敵國的時尚事業。

有趣的是，在拍攝《皮爾卡登：迷戀未來的人》之前，導演大衛艾伯索和陶德休斯一直以為「皮爾卡登」只是個品牌名稱，並非真有其人。但其實當年與設計師聖羅蘭（Saint Laurent）有「瑜亮情結」的他，不僅已成法國第一代設計師唯一碩果僅存者，更是當選法蘭西學院院士的唯一時尚大師。98歲高齡的他，每天最感快樂的事，就是在一張張支票上簽上大名。

老佛爺過世 讓他醒悟

皮爾卡登坦承過去一直在迴避品牌繼承人的問題，直到去年時尚「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世後，他才驚覺該為他的時尚帝國未來作打算了。「我死之前會指定好接班人，目前有三個優秀人選」。據悉其中一個就是他的愛徒、迪奧（Dior）總監尚保羅高堤耶（Jean-Paul Gaultier）。另一個呼聲最高者，就是「內舉不避親」的50歲姪孫，目前已接掌管巴黎總部的義大利建築師羅德里哥巴西利卡提（Rodrigo Basilicati）。

皮爾卡登在紀錄片《皮爾卡登：迷戀未來的人》中，談到對事業未來的打算。（圖：海鵬提...
皮爾卡登在紀錄片《皮爾卡登：迷戀未來的人》中，談到對事業未來的打算。（圖：海鵬提供）

值得一提的是，在電影裡，還清楚描述皮爾卡登一生成功扮演的各種角色：他是個裁縫師、頂尖商人、時尚大師、建築設計師、無冕大使、戲劇人、電影人。事業成功的他還有未竟夢想嗎？皮爾卡登表示，「我本來想當演員」，但因為和昔日巨星女友珍妮摩露（Jeanne Moreau）合作後，他深感自己「還有很多其他的事要做」，打消演員夢，專心朝時尚界發展。

現在的他則希望疫情快快退去，計畫將巴黎西郊的胡丹文化中心重新開張。

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