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史恩康納萊不覺得打女人不對 曾打暈前妻

記者蘇詠智／綜合報導
史恩康納萊與兒子傑森的關係，外界有很多傳言。（取材自IMDb）
史恩康納萊與兒子傑森的關係，外界有很多傳言。（取材自IMDb）

007巨星史恩康納萊（Sean Connery）在銀幕上高大英挺，曾讓無數女性傾倒，但他的首任妻子黛安(Diane Cilento)10多年前受訪時坦言有一回曾被他打暈在房間地上、失去意識幾秒，她那時有點醉，看見房內昏暗、無燈光，才走進去就感覺臉上被人重擊，力道讓她跌在地上，等她恢復清醒，她和史恩都朝對方大吼大叫，她趕快躲進廁所、把門鎖起來，一整晚都待在廁所裡。隔天當她看著鏡中的自己，她覺得整張臉不會跟過去一樣了，她雖然還愛史恩，卻也認為他再也不是她能夠相信一輩子的男人。

在歷代007中，史恩康納萊銀幕上是最大男人的一位，片中曾出現龐德要接聽任務電話，身旁女郎一直在他身上磨蹭，他反手按著她的臉將她推回床上，也曾有女郎搶著要聽他電話，被他在手上打了一下。史恩亦曾接受「花花公子」訪問時，表示不覺得打女人有何不對。

黛安和他的婚姻終究破裂，卻為他生了他唯一的孩子—兒子傑森（Jason Connery）。曾有不少傳言指史恩對傑森也是嚴厲，且辱罵、動粗都有，傑森被他暴打後，還會被罵「娘娘腔、只會哭」，似乎父子間關係極惡劣。

不過近年傑森曾表示對於一些將史恩形容成對兒子像怪物或暴君、刻意把兒子排除在遺產繼承之外的說法，感到再也不想忍受。傑森表示實情與傳說天差地遠，父子之間從沒有提過財產繼承的問題，傑森認為父親的每一分每一毫都是自己辛苦賺來，有權力自己決定該怎麼處理、留給誰。

傑森一直以來都有在演戲，年輕時的模樣有如秀氣版的史恩，現在雖然不太在幕前活躍，與史恩的連繫仍緊密，這次也對外發表史恩的死訊。

傑森康納萊年輕時與父親有幾分神似。（取材自IMDb）
傑森康納萊年輕時與父親有幾分神似。（取材自IMDb）

史恩康納萊 龐德

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