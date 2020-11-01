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前蜘蛛人被新歡逼婚 斷開分居四年前妻

記者蘇詠智／綜合報導
陶比麥奎爾主演的「蜘蛛人」片集，曾在全球各地大熱賣且受到歡迎。（取材自自IMDb）
陶比麥奎爾主演的「蜘蛛人」片集，曾在全球各地大熱賣且受到歡迎。（取材自自IMDb）

好萊塢紅星不是只有布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)拖了4年還沒離婚，晚他們一個月宣告分手的前「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與環球影業高層之女珍妮佛梅爾（Jennifer Meyer），同樣在這4年內並未正式回復自由身，珍妮佛日前終於在洛城遞交離婚申請，確定彼此不再有破鏡重圓的可能。

陶比麥奎爾雖然看似與珍妮佛梅爾仍保持友善的關係，珍妮佛幾個月前才在社群網站上發布他們和一雙兒女的合照，祝他父親節快樂，但其實近兩年已和年輕模特兒塔緹亞娜狄特曼（Tatiana Dieteman）交往，被傳受到塔緹亞娜的「逼婚」壓力，他則不覺得有必要再次走進婚姻。耐人尋味的是，陶比身旁有新歡想要扶正，這次主動提要離婚的卻是分居妻珍妮佛，兩人應不至於鬧到像布裘一樣，為搶子女監護權鬧得不可開交，他們的女兒露比今年13歲，兒子歐帝斯則是11歲。

今年對珍妮佛的家族而言，並不是開心、順遂的一年，她在NBC環球集團擔任副主席的父親朗梅爾（Ron Meyer），由於搞上「好萊塢最恐怖小三」夏綠蒂寇克（Charlotte Kirk），遭到勒索要公開這段醜事，因而主動宣告下台，她則在和陶比各自生活後4年決定讓婚姻正式結束。珍妮佛既然是娛樂圈大老之女，身旁紅星好友絕對不會少，像寇特妮考絲（Courteney  Cox）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）和與她同名的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）等，都是她的好姐妹，也都幫她的珠寶飾品設計擔任模特兒，她的生活絕對不成問題，只是與陶比終究夫妻緣盡，應不無感慨。

年輕女模塔緹亞娜狄特曼被傳給男友「定下來」的壓力。（取材自Instagram）
年輕女模塔緹亞娜狄特曼被傳給男友「定下來」的壓力。（取材自Instagram）
珍妮佛梅爾今年父親節才發布和陶比麥奎爾與一雙兒女的合照，祝陶比佳節愉快。（取材自...
珍妮佛梅爾今年父親節才發布和陶比麥奎爾與一雙兒女的合照，祝陶比佳節愉快。（取材自Instagram）
陶比麥奎爾與珍妮佛梅爾的婚姻確定走到盡頭。（路透資料照片）
陶比麥奎爾與珍妮佛梅爾的婚姻確定走到盡頭。（路透資料照片）

好萊塢 社群網站 裘莉

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