美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊
僅管目前歐美兩地疫情與選情同樣熱燒，不過流行樂壇沒有閒下來的意思，天王天后最近動作頻頻，亞莉安娜（Ariana Grande）與山姆史密斯（Sam Smith）就不約而同的選在30日發片。
亞莉安娜除了是當今樂壇人氣高超的女歌手，也是發作品產能最高的一位，近期才剛和流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）發完疫情合作曲「stuck with u」，上周又無預警發布全新單曲「positions」以及專輯發行計畫。
她以完美唱腔完整帶出歌詞中甜美性感的宣言，音樂錄影帶釋出不到一周就衝破4600萬人次觀看，單曲成績也立刻空降全球數位串流冠軍，甚至改寫排行記錄成為「史上最多Spotify冠軍單曲女歌手 - 23首」、「史上首位擁有3首歌曲，首日就超過1000萬次串流收聽」，超狂氣勢真不愧為當今樂壇中的新生代小天后。
順著這股愛情事業兩得意的幸福能量，亞莉安娜也宣告個人第六張錄音室專輯「position/性感到位」全球發行，甚至被媒體譽為是「2020最令人期待的專輯」之一！
除了亞莉安娜，有著地表最強男聲美譽的英國歌手山姆史密斯也籌備許久的個人第三張專輯「Love Goes/愛的模樣」。山姆史密斯表示「我放開心胸聽每一首歌，每一首歌就代表花園裡的一朵花兒，我非常享受其中，創作某些歌時不想太嚴肅，我希望我的音樂能為你們帶來笑容，因為聽到這些歌時我也微笑了。」
山姆為了宣傳這張專輯「愛的模樣」，在疫情期間他特別選在傳奇錄音室Abbey Road舉辦了一場線上演唱會，希望用他的歌聲來撫慰每一位歌迷，這張全新專輯「愛的模樣」實體數位均已全球同步發行。
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