我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊

記者陳建嘉／綜合報導
亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）
亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）

僅管目前歐美兩地疫情與選情同樣熱燒，不過流行樂壇沒有閒下來的意思，天王天后最近動作頻頻，亞莉安娜（Ariana Grande）與山姆史密斯（Sam Smith）就不約而同的選在30日發片。

亞莉安娜除了是當今樂壇人氣高超的女歌手，也是發作品產能最高的一位，近期才剛和流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）發完疫情合作曲「stuck with u」，上周又無預警發布全新單曲「positions」以及專輯發行計畫。

她以完美唱腔完整帶出歌詞中甜美性感的宣言，音樂錄影帶釋出不到一周就衝破4600萬人次觀看，單曲成績也立刻空降全球數位串流冠軍，甚至改寫排行記錄成為「史上最多Spotify冠軍單曲女歌手 - 23首」、「史上首位擁有3首歌曲，首日就超過1000萬次串流收聽」，超狂氣勢真不愧為當今樂壇中的新生代小天后。

順著這股愛情事業兩得意的幸福能量，亞莉安娜也宣告個人第六張錄音室專輯「position/性感到位」全球發行，甚至被媒體譽為是「2020最令人期待的專輯」之一！

亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）
亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）

除了亞莉安娜，有著地表最強男聲美譽的英國歌手山姆史密斯也籌備許久的個人第三張專輯「Love Goes/愛的模樣」。山姆史密斯表示「我放開心胸聽每一首歌，每一首歌就代表花園裡的一朵花兒，我非常享受其中，創作某些歌時不想太嚴肅，我希望我的音樂能為你們帶來笑容，因為聽到這些歌時我也微笑了。」

山姆為了宣傳這張專輯「愛的模樣」，在疫情期間他特別選在傳奇錄音室Abbey Road舉辦了一場線上演唱會，希望用他的歌聲來撫慰每一位歌迷，這張全新專輯「愛的模樣」實體數位均已全球同步發行。

疫情 英國

上一則

崔健傳新戀情？ 與女伴親密摟肩同回愛巢

下一則

黃磊祭拜徐志摩 為演活他曾心臟病發

延伸閱讀

楊丞琳一周不洗頭​ 抱怨「反正沒枕邊人」

楊丞琳一周不洗頭​ 抱怨「反正沒枕邊人」

許光漢太忙沒空錄歌 跨年想見還要等

許光漢太忙沒空錄歌 跨年想見還要等
陳奕迅當訓狗師 嘆荷包「乾硬化」了

陳奕迅當訓狗師 嘆荷包「乾硬化」了
曾為SMAP寫歌 日吉他手津野米咲疑自殺

曾為SMAP寫歌 日吉他手津野米咲疑自殺

熱門新聞

成龍與克里斯塔克主演的「尖峰時刻」系列票房熱賣。摘自推特

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

2020-10-26 12:34
周潤發、趙雅芝。摘自微博

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

2020-10-26 13:57
古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

2020-10-30 03:39
基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

2020-10-29 03:19
吳宇森（右）和牛春龍（左）當爺爺、奶奶了。(取材自臉書)

吳宇森女兒借精生子 在美抗疫產混血娃

2020-10-27 20:21
思嘉莉約翰森與柯林佑斯特結婚。(路透)

恭喜！「黑寡婦」梅開三度 嫁喜劇男星兼做公益

2020-10-29 20:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損