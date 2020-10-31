美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊

亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）

僅管目前歐美兩地疫情 與選情同樣熱燒，不過流行樂壇沒有閒下來的意思，天王天后最近動作頻頻，亞莉安娜（Ariana Grande）與山姆史密斯（Sam Smith）就不約而同的選在30日發片。

亞莉安娜除了是當今樂壇人氣高超的女歌手，也是發作品產能最高的一位，近期才剛和流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）發完疫情合作曲「stuck with u」，上周又無預警發布全新單曲「positions」以及專輯發行計畫。

她以完美唱腔完整帶出歌詞中甜美性感的宣言，音樂錄影帶釋出不到一周就衝破4600萬人次觀看，單曲成績也立刻空降全球數位串流冠軍，甚至改寫排行記錄成為「史上最多Spotify冠軍單曲女歌手 - 23首」、「史上首位擁有3首歌曲，首日就超過1000萬次串流收聽」，超狂氣勢真不愧為當今樂壇中的新生代小天后。

順著這股愛情事業兩得意的幸福能量，亞莉安娜也宣告個人第六張錄音室專輯「position/性感到位」全球發行，甚至被媒體譽為是「2020最令人期待的專輯」之一！

亞莉安娜與山姆史密斯不約而同發片。（圖：環球音樂提供）

除了亞莉安娜，有著地表最強男聲美譽的英國 歌手山姆史密斯也籌備許久的個人第三張專輯「Love Goes/愛的模樣」。山姆史密斯表示「我放開心胸聽每一首歌，每一首歌就代表花園裡的一朵花兒，我非常享受其中，創作某些歌時不想太嚴肅，我希望我的音樂能為你們帶來笑容，因為聽到這些歌時我也微笑了。」

山姆為了宣傳這張專輯「愛的模樣」，在疫情期間他特別選在傳奇錄音室Abbey Road舉辦了一場線上演唱會，希望用他的歌聲來撫慰每一位歌迷，這張全新專輯「愛的模樣」實體數位均已全球同步發行。