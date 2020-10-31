出賣私生活？貝克漢家族傳加盟Netflix真人秀

貝克漢一家傳被Netflix以逾2000萬美元簽下做家族生活真人秀。（取材自Instagram）

英國除王室以外最受矚目的「第二家庭」貝克漢一家，據傳接受Netflix 祭出1600萬英鎊（約2071萬美元）的高價，將合作一檔以他們生活面貌為主的真人秀，甚至會回顧大衛貝克漢（David Beckham）追求維多莉亞（Victoria Beckham）的過程；由於他以前留下不少影像紀錄，製作單位不愁沒有素材。

在美國 風行多年的名人生活實境秀，終於讓名聞全球的英國貝克漢一家點頭、願意把居家樣貌大公開。Netflix既然砸下大錢，當然期待給觀眾前所未見的看頭，除會派攝影團隊進入貝克漢家中跟拍，也會呈現大衛、維多莉亞年輕時罕為人知的一面。

這一點，拜大衛很早就在球壇嶄露頭角、家人已經有紀錄一堆他生活實況的影片所賜，會有很豐富的內容，製作單位有信心讓觀眾看到足球金童的另一面。

Netflix網羅巨星名人不手軟，除了貝克漢一家外，也開出更高的價碼和哈利王子與妻子梅根合作，但疫情 期間的訂戶成長風潮在美國已疲軟、甚至走下坡，傳出美國的訂戶收費將要開始調漲；至於歐洲包括德、法等因新一波疫情來襲，已有封城措施，被看好會是接下來訂戶增加的重點市場。