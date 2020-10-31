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前妻黑寡婦甜蜜新婚 死侍卻因「太幼稚」被唱衰婚姻

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉被傳感情有危機。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉被傳感情有危機。（路透資料照片）

曾是全球最賺錢女演員榜首的漫威「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），與老牌綜藝節目「周六夜現場」（SNL）身兼編導演重要班底柯林佑斯特（Colin Jost）訂婚近一年半，上周末悄悄舉行了婚禮。但她的前夫「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）就沒那麼幸運了，被八卦刊物看壞與「花邊教主」布蕾克萊佛莉（Blake Lively）的婚姻。

思嘉莉約翰森曾有過兩段婚姻，首任丈夫是「死侍」萊恩雷諾斯，因彼此工作太忙、聚少離多而分開，接著又嫁給法國記者何曼（Romain Dauriac），生下一個女兒，仍因在影壇當紅搶手，無法長住巴黎，與何曼感情生變。

思嘉莉雖然10多年前就因客串主持「周六夜現場」結識柯林，直到第2段婚姻結束後，兩人再相遇才擦出火花。柯林坦言過往碰到已婚人士都被警告「別急著走進來」，可是和思嘉莉交往後，發現兩個人也能夠專屬於彼此卻仍過得非常開心，不再懼怕婚姻。

眼看這一對沒有被詛咒成功，八卦刊物轉而看壞萊恩雷諾斯與布蕾克萊佛莉的婚姻，稱彼此在防疫期間相處機會更多，布蕾克開始受不了萊恩的幼稚惡作劇，不想再忍耐，要他別再亂來。

「Globe」雜誌指萊恩會在布蕾克刷牙時朝她臉上丟假蜘蛛或蛇，或是把鹽罐和糖罐對調等，布蕾克愈困擾萊恩愈感到有趣。當彼此剛開始交往，布蕾克還會把這看成萊恩個性中很可愛的一面，等到在一起七、八年，不但早就不可愛還很煩人，偏偏萊恩就是調皮，很難正經超過五分鐘。對此，萊恩與布蕾克一如過去被指婚姻有問題，照舊完全不回應。

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