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布萊德彼特、德國已婚辣模「父女戀」 傳早就玩完！

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特據傳最新一段戀情已畫下句點。(路透資料照片)
布萊德彼特據傳最新一段戀情已畫下句點。(路透資料照片)

56歲的布萊德彼特(Brad Pitt)與27歲德國辣模妮可波特拉斯基(Nicole Poturalski)的三個月熱戀，這段「父女戀」據傳早已走到盡頭，兩人稍早已經分手。

根據專門報導明星名流緋聞的網站Page Six，他們之間從來就不是非常認真的關係，當然激情很快就冷卻。

與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)婚變超過四年的布萊德彼特，從來沒有公開承認的新戀情。妮可波特拉斯基被發現是有夫之婦、據傳和丈夫之間是開放性的婚姻，彼此都可包容對方向外發展，而她長相艷麗有些神似裘莉，不少網友大感不滿。

不巧，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉在對於離婚後小孩子監護權的談判上又陷入惡化，雙方正式進入交戰模式。有刊物指，妮可波特拉斯基對外會透露戀情細節，讓不想被安琪莉娜裘莉團隊抓到把柄的布萊德彼特很困擾，要求妮可波特拉斯基封口，種種因素令這段熱戀來得急、去得也快。妮可波特拉斯基近日已被見到回丈夫身旁，再次出雙入對，似乎和布萊德彼特真的分手了。

有港媒報導，分手傳聞曝光後，妮可波特拉斯基透過社交媒體上載新照片並留言：「只想在此逗留多一會……」未知是否另有所指。

妮可波特拉斯基艷麗搶眼，卻因和影壇天王熱戀引來網友的憤怒。(取材自Instagr...
妮可波特拉斯基艷麗搶眼，卻因和影壇天王熱戀引來網友的憤怒。(取材自Instagram)
布萊德彼特(左)與安琪莉娜裘莉爭孩子監護權。(路透資料照片)
布萊德彼特(左)與安琪莉娜裘莉爭孩子監護權。(路透資料照片)

布萊德彼特 裘莉 德國

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