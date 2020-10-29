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關史蒂芬妮點頭 要嫁「最性感男人」

記者蘇詠智／綜合報導
布雷克雪爾頓與關史蒂芬妮交往五年終於訂婚。(路透資料照片)
布雷克雪爾頓與關史蒂芬妮交往五年終於訂婚。(路透資料照片)

美國樂壇傳出喜訊，「不要懷疑」樂團主唱關史蒂芬妮（Gwen Stefani）與據傳交往五年的男友布雷克雪爾頓（Blake Shelton），一起在社群網站上發布她倆深情親吻的照片，宣告訂婚。布雷克在照片下方寫道：「嘿，關史蒂芬妮，感謝妳拯救我的2020年，以及我之後的人生，我愛妳，我聽到一聲『我願意』了。」關則在社群網站上寫道：「好的，拜託。」彼此的甜蜜溢於言表。

關史蒂芬妮之前曾和演歌雙棲男星蓋文羅斯戴(Gavin Rossdale)結婚並生了三個孩子，布雷克雪爾頓則有過兩段失敗的婚姻，他的第二段是與同為鄉村歌手的米蘭達藍伯特（Miranda Lambert）結婚，然而一直有他風流不羈的傳聞。他因為長期擔任「美國好聲音」的明星導師，在北美享有高知名度，關則從第七季加入明星導師的行列，兩人一合作就猜出火花，被傳從2015年開始交往，在今年的疫情期間，關和布雷克與她的三個小孩都住在布雷克位於奧克拉荷馬州的農場，兩人近期才搞定在洛城的住宅，有機會搬過去。

布雷克曾經在三年前榮登「時人」選出的「全球最性感男子」，與關史蒂芬妮在名氣、財富都稱得上匹配，眼尖的網友注意到關在照片上戴的鑽戒應該價格不便宜，也有人認為布雷克昔日花名在外，能否真為了關而收心？有待觀察。

關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓宣布訂婚。(取材自Instagram)
關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓宣布訂婚。(取材自Instagram)

社群網站 美國 奧克拉荷馬州

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