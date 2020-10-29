基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

新冠肺炎持續影響人們生活，基努李維 （Keanu Reeves）與女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）的甜蜜戀情卻沒改變。基努目前正在德國 拍攝「駭客任務4」（The Matrix 4），狗仔攝影拍到他與亞莉珊卓親吻告別，顯然這對讓外界詫異的組合，交往一年多之後，關係依舊穩定。

很少公開戀情的基努李維，去年秋天和亞莉珊卓葛蘭特牽手出席活動，讓全球影迷都感意外，外表超齡又高大的亞莉珊卓，並不符合世俗標準中的「美女」條件，不少人無法接受男神的選擇。不過這一年多來，基努臉上愈來愈多笑容，亞莉珊卓將他曾經緊閉的心扉敞開，難怪他連到德國拍片，都把她帶在身邊。

相較於基努李維仍在熱戀期，珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）老是被八卦刊物形容成「心碎怨婦」，近來又有雜誌以封面指她強顏歡笑、內心痛苦不堪，理由？當然又是為了前夫布萊德彼特 （Brad Pitt）。打從年初兩人頻頻在頒獎典禮上碰頭，彼此恢復友善互動，一堆雜誌就炒做舊情復燃的話題，結果是9個月後，布萊德彼特被揭露和未離婚的德國辣模妮可波特拉斯基（Nicole Poturalski）打得火熱，使珍妮佛有如掩人耳目的幌子，任誰都吞不下這口氣。

珍妮佛心中真正的感受為何？旁人不得而知，但她始終沒承認對前夫小布又有愛的感覺，也再三強調自己生活沒有不開心，無奈八卦刊物始終不放過她。