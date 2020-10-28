梅根婚禮受邀 克隆尼：當時其實沒私交

喬治克隆尼與妻子盛裝出席英國皇室婚禮，理由卻很離譜。（路透資料照片）

英國哈利 王子和妻子梅根 （Meghan Markle）打從交往就受到各方高度關注，英國太陽報近日報導，梅根與哈利的皇室婚禮，喬治克隆尼（George Clooney）與貝克漢夫婦（David Beckham）等名人應邀出席，喬治克隆尼親口對哈利母親黛安娜生前的密友卡洛琳承認，並不怎麼熟識哈利跟梅根，顯然梅根只是為了面子才邀請好萊塢大咖，並不在乎和對方是不是有很好的交情，也不一定想和真正相熟的親友們分享自己嫁入室的喜悅。

通常女性都會很看重婚禮，希望一切盡善盡美，梅根當時除了邀來喬治克隆尼與妻子來為自己祝賀外，一直連繫父親、希望他能到場，但父親和她早已失和，藉口一堆不現身，使得看似盛大熱鬧的場面，依然留下遺憾，梅根此後就跟父親那邊包括幾位同父異母兄姊都切斷往來。

至於被邀來充人場的喬治克隆尼夫妻，雖然當時只能莫名其妙來湊湊熱鬧，卻因為這一層淵源，當年夏天就邀哈利跟梅根到他們在義大利柯摩湖的別墅度假，哈利還借騎喬治的重機出遊，梅根則和艾莫忙著逗弄艾莫的一對子女，彼此距離拉近不少，現在真的算是好朋友了。