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柴克艾福隆 傳生日派對向模特兒女友求婚

記者陳建嘉／綜合報導
柴克艾福隆傳已向辣模女友凡妮莎博勒德瑞斯求婚。(取材自Instagram)
柴克艾福隆傳已向辣模女友凡妮莎博勒德瑞斯求婚。(取材自Instagram)

迪士尼頻道「歌舞青春」(High School Musical)一炮而紅的柴克艾福隆（Zac Efron），近幾年擺脫奶油小生形象，蓄鬍、練肌肉蛻變成性感熟男，他日前滿33歲，上周在澳洲舉辦生日派對，現場有人目擊他向交往僅3個月、25歲的澳洲模特兒女友凡妮莎博勒德瑞斯（Vanessa Valladares）獻上戒指，似乎已向凡妮莎求婚。

根據外媒「Woman's Day」指出，柴克艾福隆與凡妮莎雖然交往僅三個月，但兩人無話不談，個性相當契合，在場友人敘述當天狀況，「柴克在派對上送她戒指，現場的氣氛很浪漫」，身旁友人都笑他們簡直形影不離，「在他們身邊看他們曬恩愛，你一定會很尷尬」。

知情者更進一步透露，兩人都計畫要將這段感情路走得更遠，凡妮莎知道接下來要與柴克艾福隆回去洛杉磯見他父母，也計畫正式訂婚，「他們時常在討論婚姻、小孩還有小孩的名字，他們對這段感情真的非常認真」。柴克艾福隆個性風流，曾與凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）、「惡鄰纏身」（Neighbors）女星荷絲頓塞奇（Halston Sage）都有過一段情，如今新戀情才開始沒多久，就急著結婚，外界反而不看好。但也有網友指出，柴克艾福隆逐漸邁入熟男年紀，也許是真正想要走入家庭了。

柴克艾福隆的女友凡妮莎博勒德瑞斯是一名模特兒。(取材自Instagram)
柴克艾福隆的女友凡妮莎博勒德瑞斯是一名模特兒。(取材自Instagram)

澳洲 迪士尼 肌肉

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