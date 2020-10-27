愛黛兒當「周末夜現場」客座主持遭批種族歧視 原因竟是…

愛黛兒在短劇中的演出涉及性暗示。(視頻截圖)

英國歌后愛黛兒（Adele）今年瘦身有成，狂甩45公斤，更登上「周末夜現場」(Saturday Night Live)擔任客座主持人，除了一展好歌喉，主持台風也相當穩健，原本大獲好評，她在其中一段短劇裡扮演非洲旅遊局的公務員，鼓勵白人女性前往非洲旅遊，並大讚當地部落男性的性能力極強，挨眾多網友怒批「種族歧視 」。

在時長三分鐘的短劇中，愛黛兒與諧星凱特 麥金儂（Kate McKinnon）穿上休閒服裝，愛黛兒更刻意用做作的口氣，向螢幕前的觀眾宣傳非洲，「陽光、涼風、海洋以及巍峨山景，都在美麗的非洲」，話一說完，背景便有一個白人女性帶著黑人 男性走過，暗示對方是名男妓，愛黛兒在旁還繼續性暗示，「這裡還有沙灘，還有大把大把的竹子」。

節目一出立刻引起網友抨擊，在推特、IG引起廣泛討論。有網友表示，對於短片描述的畫面感覺難受，「看到年輕黑人與年長白人女子擁抱著到處走的場景，他們真希望愛黛兒沒有參加這場演出；因為這是在物化男性，極具冒犯性。」

更有網友怒轟「黑人不是妳的性玩具」，雖然愛黛兒在其餘單元的主持、歌唱表現精采，獲得不少好評，但因為這段短劇充滿大量性暗示以及種族歧視，反倒為她招致許多辱罵，目前愛黛兒的發言人尚未回應此事。