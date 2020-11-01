連偷12家銀行 連恩尼遜為愛「倒數反擊」

在疫情持續打擊電影市場下，連恩尼遜主演的《倒數反擊》仍如期上映。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫情持續打擊電影 市場，好萊塢 重點大片接連閃退，所幸動作巨星連恩尼遜（Liam Neeson）主演的強檔鉅片《倒數反擊》（Honest Thief）如期上映。這次在新片中，連恩尼遜不僅是個神偷大盜，還變身超強炸彈客，以「你敢動我女人，我就炸翻你家」的霸氣姿態回擊。

連恩尼遜這回在《倒數反擊》飾演退役的拆彈專家，連續盜取12家銀行共900萬現鈔，因為找到心愛的女人，決定坦承犯行、自首交換未來的自由，不料被貪財的FBI探員誣陷殺警，反倒變成各方追捕的目標。

片中，飾演女主角的凱特 沃許（Kate Walsh）與大反派傑寇特尼（Jai Courtney）也有近身肉搏戲，不僅要被大反派狂揍一頓，打得鼻青臉腫，戲外也因此受傷腫成香腸嘴，但凱特沃許卻對這場戲念念不忘，興奮直呼：「我真的很喜歡這場戲，那是一場要為生命而戰的戲。」傑寇特尼則苦笑地說：「為了保護彼此不受傷，我拍完後累得要死！」

在拍攝《倒數反擊》時，凱特沃許和連恩尼遜不僅合作默契佳，她私下也靠著天生喜感擄獲對方的心，讓連恩尼遜大讚：「她真的很有趣，很會逗我笑，有時候只是看著她我就會大笑出來，因為我知道她可能想到什麼好笑的話。」凱特沃許則表示：「我很喜歡這部動作片中圍繞愛情故事的設定，而且能跟連恩尼遜工作根本是一大享受。」

連恩尼遜在《倒數反擊》有不少動作場面，即使已經68歲仍不斷排練每個打鬥動作，片中也盡量親自演出打鬥場面。他說：「我會確保每天進行戰鬥訓練，避免任何人受到傷害。」

和連恩尼遜合作多次的特技指導馬克凡斯洛（Mark Vanselow）坦言：「他是很敬業的人，我們會依照角色特性，安排些沒試過的動作。」連恩尼遜也大讚馬克凡斯洛的專業指導，讓他拍攝動作片以來毫髮無傷：「我和馬克合作過20部電影，我從沒有過任何擦傷或肌肉受傷，一次都沒有！」

此外，私下的連恩尼遜人緣極好，還是眾多好萊塢明星心中「超級偶像」，在《倒數反擊》幕後訪談中，全劇組竟不約而同地透露自己是連恩尼遜的鐵粉，甚至坦言就是為了與偶像合作而接演電影。

飾演反派黑警的傑寇特尼表示：「我一直是連恩尼遜的粉絲，他是一位傳奇的銀幕英雄，能和他一起工作真是酷斃了。」凱特沃許也坦言：「我很愛連恩尼遜，基本上所有片場的人都愛他，這次拍攝簡直是一大享受。」

另一位飾演FBI探員的安東尼拉莫斯則開心表示：「連恩尼遜就是我接拍這部片的主因，可以跟心目中的英雄工作真是太棒！」就連本片導演馬克威廉斯（Mark Williams）也力讚：「他每天都會精神奕奕地出現在片場討論角色和場景，並熱心幫助其他演員，讓拍攝現場變得更有趣。」