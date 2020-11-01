10大精神病電影 驚悚也經典

《美麗境界》

人格分裂、精神分裂、強迫症、自閉症…精神疾病的種類眾多，以精神病為主題的電影 可當然也不只有《飛越杜鵑窩》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）一部而已，以下就來盤點十大探討精神病的電影。

美麗境界

精神病類型：精神分裂症

《美麗境界》（A Beautiful Mind）是20世紀偉大數學家述約翰奈許（John Nash）的人物傳記片，講述他在唸研究所時便發表著名的博弈理論，而就在他蜚聲國際的同時，他開始受到精神分裂症的困擾，但這並沒阻止他向邁進學術殿堂的步伐。

《沉默的羔羊》

沉默的羔羊

精神病類型：反社會型人格障礙

《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）講述安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）飾演的精神病專家漢尼拔，有著食人肉的恐怖嗜好，警方雖然將他關在重度精神病人的監獄 ，但他仍利用警員送餐的機會逃獄。此外，安東尼霍普金斯也以此片拿下奧斯卡最佳男主角。

《驚魂記》

驚魂記

精神病類型：人格分裂

希區考克（Alfred Hitchcock）1960年執導的的老片子《驚魂記》（Psycho），講述一位貪汙老闆巨款後逃跑至偏僻汽車旅館的秘書，和患有心理疾病的旅館主人相遇後發生的一系列事件。本片一開始收到的評價褒貶不一，但出色的票房促使影評人重新看待，最終獲得奧斯卡最佳女配角獎和最佳導演獎。

《神鬼玩家》

神鬼玩家

精神病類型：強迫症

《神鬼玩家》（The Aviator）講述李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的美國 富豪霍華休斯（Howard Hughes），事業版圖涵蓋航空業、賭城飯店業和好萊塢電影業，在美國史上名氣甚至勝過總統。然而，也因為他對於專業跟細節的追求，在連續工作、吸毒後而精神錯亂。

《隔離島》

隔離島

精神病類型：人格分裂+精神分裂

《隔離島》（Shutter Island）講述聯邦警官泰迪和搭檔乘船來到波士頓附近的禁閉島精神病犯監獄，調查一樁離奇失蹤案，過程中，泰迪懷疑監獄的主治醫師隱瞞內情，隨著調查逐漸深入，真相卻變得愈來愈撲朔迷離。

《美國殺人魔》

美國殺人魔

精神病類型：人格分裂

《美國殺人魔》（American Psycho）描述克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演的華爾街雅痞男，每天幫客戶賺進無數鈔票。可當夜幕降臨時，他恐怖的另一面被喚醒，將一個個獵物綁架到他的豪華公寓，一點一點折磨對方，慢慢看著獵物痛苦地死去。

《黑天鵝》

黑天鵝

精神病類型：人格分裂

《黑天鵝》（Black Swan）講述主角妮娜晉身為天鵝湖劇中的主角白天鵝，讓她受到鼓勵，著魔似的狂練舞蹈。不料，此時卻出現另一位熱情洋溢、放浪不羈的強勁對手莉莉，由於妮娜力求完美的壓力，讓她一步步地誘發出內心的黑暗面。

《雨人》

雨人

精神病類型：自閉症

《雨人》（Rain Man）講述查理發現父親幾乎將遺產留給他從不知道的兄長雷蒙，只留一輛舊車及玫瑰花園給自己，所以希望能奪回資產。故事看起來雖然像是壞兒子想騙取傻兒子繼承的遺產，但在接近自閉症哥哥的過程中，逐步找回真善美的正能量。

《鬥陣俱樂部》

鬥陣俱樂部

精神病類型：精神分裂症

《鬥陣俱樂部》（Fight Club）講述汽車公司職員傑克患有嚴重的失眠症，一個偶然的機會下遇上賣肥皂的商人泰勒，並因為公寓失火而住進泰勒破舊不堪的家中。兩人因緣際會地成為好朋友，並創立一個讓人們不戴護具而徒手搏擊，宗旨在於發洩情緒的地下組織。

《發條橘子》

發條橘子

精神病類型：人格分裂

史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的《發條橘子》（A Clockwork Orange），描述無惡不作的少年亞歷克斯打殘別墅的主人，並用特殊喜好蹂躪其妻子。亞歷克斯後來因為殺了一名單身女子，入獄並接受特殊的人格治療，回到社會後，亞歷克斯又恢復對暴力和性的狂熱。

（圖取材自豆瓣電影、IMDb）