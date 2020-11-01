飛越杜鵑窩前傳 「拉契特」恐怖護士怎變的？

莎拉保羅森不僅主演，還擔任《拉契特：黯衣天使》的監製。（取材自豆瓣電影）

說到擁有恐怖護士角色的影視作品，很多人都會想到《戰慄遊戲》（Misery）、《沉默之丘》（Silent Hill）以及經典的《飛越杜鵑窩》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）。美劇《拉契特：黯衣天使 》（Ratched）作為《飛越杜鵑窩》的前傳劇集，講述在精神病院工作的女主角米德麗拉契特如何由一名年輕護士轉變為電影 中的「惡毒怪物」。

故事原型 奪5座小金人

小說改編電影《飛越杜鵑窩》1975年上映，由《鬼店》（The Shining）男星傑克尼克遜（Jack Nicholson）主演，變態護士長拉契特一角當年由首次演出的露易絲弗萊徹（Louise Fletcher）演出，該角更讓她拿下奧斯卡最佳女主角獎。《飛越杜鵑窩》也是影史上第二部拿下五項奧斯卡大獎的電影，更被譽為「影視表演的必修課」。

《拉契特：黯衣天使》導演瑞恩墨菲（Ryan Murphy）看中伊凡羅曼斯基（Evan Romansky）所撰寫的劇本後，積極爭取護士長米德麗拉契特的角色改編權。另外，她也讓主演莎拉保羅森（Sarah Paulson）擔任監製，並已續訂第二季。

《拉契特：黯衣天使》是《飛越杜鵑窩》的前傳劇集，講述在精神病院工作的年輕護士轉變為「惡毒怪物」。（取材自豆瓣電影）

主角殘暴 連結牧師命案

《拉契特：黯衣天使》講述《飛越杜鵑窩》中，恐怖護士長米德麗拉契特的起源故事。看她是如何從一個小護士，走向殘暴變態的護士長。故事設定在1947年，講述男子艾德蒙托勒森殘殺四名牧師，指為了當年因姦成孕的母親報仇；另一邊，曾在二戰時擔任隨軍護士的米德麗拉契特，來到艾德蒙托勒森即將入住的精神病醫院，似是在偷偷地計畫什麼。

《拉契特：黯衣天使》共8集，每一集都可看見劇中角色勾心鬥角、鬥智鬥力。不過，劇集另一個吸引之處，就是鏡頭、場景與服飾都花盡心思。

劇中的服飾用色十分大膽，護士的制服選用藍綠色。（取材自豆瓣電影）

用色大膽 護士穿藍綠色

為電影設計服裝的工作人員曾談到：「電影中的服飾十分重要，我們特地翻閱1940年代、相似醫院的員工服飾。而導演瑞恩墨菲不想新劇看起來像《飛越瘋人院》。」

於是，劇中的服飾用色十分大膽，護士的制服不是白色，而是藍綠色；米德麗拉契特初登場時更是穿一身黃色，因為她為了達到目的，必須看起來平易近人。

而充滿鮮豔的色調與濃濃的復古氛圍，也為這部影集增添詭譎色彩。莎拉保羅森在劇中梳起一頭復古鬈髮，穿起艷麗的套裝，準備開始變態護士長的養成之路。

《拉契特：黯衣天使》共8集，每一集都可看見劇中角色勾心鬥角、鬥智鬥力。（取材自豆瓣電影）

群星演出 暗藏美恐班底

另外，《慾望城市》（Sex and the City）的辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）、莎朗史東（Sharon Stone）、《美國 恐怖故事》演員芬恩維特羅克（Finn Wittrock）、瓊瓊布里奧內斯（Jon Jon Briones）也會參與演出。

莎拉保羅森也是《美國恐怖故事》系列的元老班底，唯獨第九季《1984》外，其他季她都有演出。甚至在第二季《瘋人院》中，她就參與過精神病院的題材。至於最新第十季的《美國恐怖故事》，因為疫情關係將延到2021年播出。

劇中最令人難忘的地方，在於真實重現不人道對待精神病患的過程。（取材自豆瓣電影）

還原恐怖 重現病態療法

然而，《拉契特：黯衣天使》最令人難忘的地方，在於真實重現不人道對待精神病患的過程。劇中提到，角色們身處於一個同性戀、不聽話的女性、小孩也會被當成是精神病的年代。當時還會把把同性戀者先泡在高溫的浴缸中，再移到放滿冰水的缸中。而當中最恐怖的，莫如拿著冰鑿從眼睛後方敲入，切斷人體些許的大腦腦葉。