布魯克雪德絲竟自認「太大隻」 包肉多年終於穿上比基尼

布魯克雪德絲近年愈來愈能接受自己的體態，也穿回比基尼，開心自拍。（取材自Instagram）

從小就是娛樂圈寵兒的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields），坦承對於身體一直不是太有安全感，身高超過180公分的她，自認從沒有苗條過，以往會不願意讓過於「大隻」的身形暴露太多，穿衣服都盡量把自己包起來，卻在兩個女兒的影響下改變，不但簽約著名的模特兒公司，還把比基尼穿回來開心自拍。

布魯克今年55歲，在40多年前就已是搶手廣告模特兒，她的母親泰莉擅炒話題，幫她接了招致批評的雛妓角色，又安排她演出暗示在牛仔褲裡沒穿內褲的廣告，外界質疑還年輕的她，竟然靠情色話題搏出名，剛巧她在電影 「藍色珊瑚礁」（The Blue Lagoon）也有不少清涼鏡頭甚至還有床戲，讓外界以為她對自己的身材應該很有自信。

不過布魯克透露：「我從來都沒有很瘦，始終是運動員的體態，因此老是塞不進標準尺碼的衣服裡。我以前都挑把自己遮住愈多愈好的泳裝，直到我女兒們說我簡直太離譜了，她們認為我身段窈窕。」

在女兒們的說服下，布魯克不再沒自信，每天勤於鍛練，甩掉贅肉也找回信心，她笑言：「以前人家都覺得，我這種年紀的女星，已過拚事業的階段，可以輕鬆享福，可是我認為我才剛開始，年過50的女性還有無限可能。」