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誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

「星爵」遭酸民攻擊 意外燒到布麗拉森

記者蘇詠智╱綜合報導
好萊塢四位當紅的「克里斯」比一比，本來只是好玩，卻造成輿論風暴。(與材自twitter)
好萊塢四位當紅的「克里斯」比一比，本來只是好玩，卻造成輿論風暴。(與材自twitter)

漫威電影眾主要演員近日成為網路熱烈討論話題，由於小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、克里斯伊凡（Chris Evans）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等聯合挺美國民主黨總統候選人白登，讓缺席的「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）被酸民抨擊是現任總統川普的支持者，才不願出面表態。

克里斯普瑞特又因身為虔誠基督徒、被貼上「保守傳統白人」標籤，他所出入的教會又向來對跨性別、同志族群不友善，讓網友將這些「罪狀」全部加諸在他身上。

小勞勃道尼聲援昔日同片夥伴，反被批對女星的態度沒那麼好。(歐新社資料照片)
小勞勃道尼聲援昔日同片夥伴，反被批對女星的態度沒那麼好。(歐新社資料照片)

無巧不巧，電視女編導艾美柏格又在推特上將克里斯伊凡、克里斯潘恩（Chris Pine）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與克里斯普瑞特照片擺在一起比一比，意外釀成造成輿論風暴

痛恨克里斯普瑞特的酸民留下一堆惡意回應，逼得小勞勃道尼等人出面呼籲酸民停手。

自稱無心批判任何人的艾美柏格也寫道：「本來只是好玩，結果變成仇恨攻擊，我唯一要講的是，希望那些聲援克里斯普瑞特的人也能力挺布麗拉森（Brie Larson）。」

布麗拉森因身為女性主義者，頻遭到一堆酸民圍剿。(路透資料照片)
布麗拉森因身為女性主義者，頻遭到一堆酸民圍剿。(路透資料照片)

這下又把火燒到扮演「驚奇隊長」(Captain Marvel)的布麗身上，因為她是立場鮮明的女性主義者，頻遭男酸民攻擊，要求漫威把她換掉。而布麗被批評得如火如荼時，可沒看到小勞勃道尼等人替她聲援。

漫威 美國 風暴

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