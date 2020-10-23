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馬修麥康納出書 自爆18歲遭同性性侵

記者蘇詠智╱綜合報導
馬修麥康納近日推出回憶錄，驚爆18歲被同性性侵。(路透資料照片)
馬修麥康納近日推出回憶錄，驚爆18歲被同性性侵。(路透資料照片)

曾被選為「全球最性感男人」的奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），在最近推出的回憶錄「綠光」（直譯）中，透露曾在18歲被人擊昏、並於貨車後座性侵，讓影迷感到震驚。儘管如此，他依舊對生命抱持樂觀，從沒將自己視為被害者。

馬修麥康納以長相帥氣、體格健美聞名，曾被視為只能靠賣外表的偶像，但日後以在「藥命俱樂部」(Dallas Buyers Club)中有如脫胎換骨的演技，勇奪奧斯卡最佳男主角獎。他擅長飾演陽剛英雄，很少有人想像得到他也曾是性暴力的受害者。

他回憶15歲就曾被人勒索發生性行為，而獻出童貞，很長一段時間以為自己會因此而下地獄。18歲時碰上更糟糕的事，他被一個男人打暈，完全失去知覺，遭對方在貨車後座強暴，但他沒有詳述過程。

高中時的馬修已長得十分俊俏，曾被同學選為「最英俊」的代表，才會被人覬覦肉體，幸好這些傷痛都沒在他心裡留下過深的陰影，他也曾公開支持預防性侵的慈善組織，希望別再有人遭遇像他一樣的處境。

馬修麥康納(中)與妻子卡蜜拉（左）及母親。(路透資料照片)
馬修麥康納(中)與妻子卡蜜拉（左）及母親。(路透資料照片)

提到性愛話題，馬修的態度並不保守，他甚至在書中提到自己的父親是和母親享受魚水之歡時「馬上風」去世，當他接到母親電話告知父親的死訊，差點腿軟，因為父親生前對他講過好幾次：「我要走的時候，會是在和你媽媽恩愛時。」結果一語成讖。

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