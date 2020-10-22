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小勞勃道尼「福爾摩斯3」 因疫無限期停擺

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼掛帥的「福爾摩斯」系列電影，有忠實的影迷支持。（取材自IMDb）
小勞勃道尼掛帥的「福爾摩斯」系列電影，有忠實的影迷支持。（取材自IMDb）

新冠肺炎在歐美感染又再現高峰，各國收緊防疫規定，部分趕拍中的新片也面臨必須加快腳步、不知能否繼續照常攝製的局面，但有一部眾所期待的大片，已經先宣告無限期停擺，令粉絲大驚失色，就是由小勞勃道尼（Robert Downey Jr）掛帥的「福爾摩斯3」(Sherlock Holmes 3）。

儘管不如小勞勃道尼另一套著名的系列影片（Iron Man）那麼受到歡迎，兩集「福爾摩斯」全球票房仍稱得上亮眼，第三集已經讓影迷等了快十年，眼看已敲定由「火箭人」戴斯特佛萊契（Dexter Fletcher）取代蓋瑞奇（(Guy Ritchie) ）擔任導演，編劇群也已經開始作業，連上映檔期都定好明年聖誕節，戴斯特近日卻表示這部片子已「無限期停擺」，何時才能正式開拍？只有老天爺才知道答案。

據媒體報導，「福爾摩斯3」 將有大段情節發生在百餘年前的舊金山，而現在又不是一個方便劇組周遊各國拍戲的好時機，戴斯特自己也不曉得「福爾摩斯3」什麼時候才可進入攝製，況且除了最明顯的疫情作亂外，出品該片的華納兄弟影片據傳對於每一稿劇本都不滿意，還沒看到讓他們有信心的。

對此，忠實影迷只好自我安慰：反正都已經等了快十年，也沒差再多等一、二年，相信總會等到片子推出的那一天。

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