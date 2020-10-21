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勞勃瑞福又嘗喪子痛 三兒詹姆斯癌逝

娛樂新聞組／綜合報導
勞勃瑞福（左）和兒子詹姆斯曾一起為環保效力。（路透資料照片）
勞勃瑞福（左）和兒子詹姆斯曾一起為環保效力。（路透資料照片）

近年已淡出影壇的84歲勞勃瑞福（Robert Redford），和前妻所生的第三個孩子詹姆斯（James Redford），因膽管癌去世，享年58歲。詹姆斯的妻子凱莉在社群網站上發布悼念文，透露丈夫已經離開，雖然不再陪伴自己及一雙子女，卻也過完了他美麗的一生。

詹姆斯瑞福和父親創立了非營利組織，拍攝環保紀錄片，在這類事務上表現積極，和父親大都拍攝戲劇影片不大相同，他的孩子狄倫（Dylan Redford）則接下祖父棒子當演員。

這並非84歲勞勃瑞福首度嘗喪子之痛，他的長子史考特兩歲半即夭折。詹姆斯年輕時就診斷出肝臟方面疾病，經過器官移植得以續命，無奈這兩年再沒等到成功配對的器官，先父親、妻兒一步離世。

明報報導，勞勃瑞福日前透過發言人表示：「喪子之痛是非筆墨所能形容，詹姆斯是我最愛的兒子，也是他們最愛的丈夫和爸爸，他將對藝術、電影、保育的熱情，遺傳給他的子女。」

據報導，詹姆斯瑞福曾監製和執導多部紀錄片，包括講述閱讀障礙兒童的「The Big Picture: Rethinking Dyslexia」、家居危險品如何影響美國人生活的「Toxic Hot Seat」，遺作則是剛於本月初在加州舉行磨坊谷電影節首映的「Playing for Keeps」。

詹姆斯的妻子凱莉分享他生前和家人們的照片，悼念他的離世。（取材自推特）
詹姆斯的妻子凱莉分享他生前和家人們的照片，悼念他的離世。（取材自推特）

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